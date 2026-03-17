Культура и шоу-бизнес

Фанаты Димаша удивили весь мир

всемирноизвестный певец, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 19:16 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Фанаты Димаша Кудайбергена из семи стран Латинской Америки объединились и исполнили казахскую народную песню "Дайдидау" на казахском языке, посвятив видео культуре Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Поклонники Димаша Кудайбергена объединились в международный проект LATAM Voces del Amor и исполнили казахскую народную песню "Дайдидау" – одно из знаковых произведений культуры Казахстана. Об этом пишет Dimash News.

К инициативе присоединились слушатели из:

  • Бразилии,
  • Коста-Рики,
  • Сальвадора,
  • Боливии,
  • Чили,
  • Мексики
  • Аргентины.
"Мы хотим отдать дань народу Казахстана, исполнив эту прекрасную песню. Голос Димаша очаровывает и трогает наши души, а также вдохновляет нас любить его родину и традиции", – поделились эмоциями фанаты.


Примечательно, что поклонники, известные как Dears, исполнили композицию на родном языке своего кумира, подчеркнув свое уважение к истории и культурному наследию страны.

Ранее мы сообщали, что Бурак Озчивит восхитил подписчиков новыми фотографиями.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
