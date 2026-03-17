Фанаты Димаша удивили весь мир
Фанаты Димаша Кудайбергена из семи стран Латинской Америки объединились и исполнили казахскую народную песню "Дайдидау" на казахском языке, посвятив видео культуре Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Поклонники Димаша Кудайбергена объединились в международный проект LATAM Voces del Amor и исполнили казахскую народную песню "Дайдидау" – одно из знаковых произведений культуры Казахстана. Об этом пишет Dimash News.
К инициативе присоединились слушатели из:
- Бразилии,
- Коста-Рики,
- Сальвадора,
- Боливии,
- Чили,
- Мексики
- Аргентины.
"Мы хотим отдать дань народу Казахстана, исполнив эту прекрасную песню. Голос Димаша очаровывает и трогает наши души, а также вдохновляет нас любить его родину и традиции", – поделились эмоциями фанаты.
Примечательно, что поклонники, известные как Dears, исполнили композицию на родном языке своего кумира, подчеркнув свое уважение к истории и культурному наследию страны.
