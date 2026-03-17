Фанаты Димаша удивили весь мир

Поклонники Димаша Кудайбергена объединились в международный проект LATAM Voces del Amor и исполнили казахскую народную песню "Дайдидау" – одно из знаковых произведений культуры Казахстана. Об этом пишет Dimash News.

К инициативе присоединились слушатели из:

Бразилии,

Коста-Рики,

Сальвадора,

Боливии,

Чили,

Мексики

Аргентины.

"Мы хотим отдать дань народу Казахстана, исполнив эту прекрасную песню. Голос Димаша очаровывает и трогает наши души, а также вдохновляет нас любить его родину и традиции", – поделились эмоциями фанаты.





Примечательно, что поклонники, известные как Dears, исполнили композицию на родном языке своего кумира, подчеркнув свое уважение к истории и культурному наследию страны.

