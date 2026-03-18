"Дюна": возвращение звездного состава
Картина станет экранизацией романа "Мессия Дюны" и продолжит историю после событий Дюна: Часть вторая. По сюжету книги Пол Атрейдес уже стал императором, а его последователи развязали священную войну по всей галактике. Пока культ вокруг него только растёт, против Пола формируется заговор из политических врагов и тайных орденов, которые пытаются свергнуть его власть.
Это финальная часть саги Дени Вильнева, которая выйдет в мировой прокат 18 декабря. Действие нового фильма развернется спустя продолжительное время после событий предыдущей картины, а сюжет сосредоточится на противоречивом правлении Пола Атрейдеса в исполнении Тимоти Шаламе.
"Дюна: Часть третья" станет последним фильмом франшизы для Дени Вильнёва на посту режиссера.
Актер Тимоти Шаламе не смог стать обладателем "Оскара" на недавней церемонии вручения заветных статуэток.