Логотип Новости спорта Новости спорта
Культура и шоу-бизнес

"Дюна": возвращение звездного состава

Дюна, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 06:25
Зендея, Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Флоренс Пью, а также Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттинсон и Джейсон Момоа предстанут перед зрителями в третьей части "Дюны", сообщает Zakon.kz.

Картина станет экранизацией романа "Мессия Дюны" и продолжит историю после событий Дюна: Часть вторая. По сюжету книги Пол Атрейдес уже стал императором, а его последователи развязали священную войну по всей галактике. Пока культ вокруг него только растёт, против Пола формируется заговор из политических врагов и тайных орденов, которые пытаются свергнуть его власть.

Это финальная часть саги Дени Вильнева, которая выйдет в мировой прокат 18 декабря. Действие нового фильма развернется спустя продолжительное время после событий предыдущей картины, а сюжет сосредоточится на противоречивом правлении Пола Атрейдеса в исполнении Тимоти Шаламе.

"Дюна: Часть третья" станет последним фильмом франшизы для Дени Вильнёва на посту режиссера.

Актер Тимоти Шаламе не смог стать обладателем "Оскара" на недавней церемонии вручения заветных статуэток.

