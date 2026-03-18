"Дюна": возвращение звездного состава

Зендея, Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Флоренс Пью, а также Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттинсон и Джейсон Момоа предстанут перед зрителями в третьей части "Дюны", сообщает Zakon.kz.

Картина станет экранизацией романа "Мессия Дюны" и продолжит историю после событий Дюна: Часть вторая. По сюжету книги Пол Атрейдес уже стал императором, а его последователи развязали священную войну по всей галактике. Пока культ вокруг него только растёт, против Пола формируется заговор из политических врагов и тайных орденов, которые пытаются свергнуть его власть.

Это финальная часть саги Дени Вильнева, которая выйдет в мировой прокат 18 декабря. Действие нового фильма развернется спустя продолжительное время после событий предыдущей картины, а сюжет сосредоточится на противоречивом правлении Пола Атрейдеса в исполнении Тимоти Шаламе.

"Дюна: Часть третья" станет последним фильмом франшизы для Дени Вильнёва на посту режиссера.

Актер Тимоти Шаламе не смог стать обладателем "Оскара" на недавней церемонии вручения заветных статуэток.