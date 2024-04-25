Рики Мартин опубликовал редкие кадры старших сыновей-близнецов

52-летний известный пуэрто-риканский поп-музыкант Рики Мартин не часто радует поклонников семейными снимками. На этот раз исполнитель хита Livin’ la Vida Loca показал своих повзрослевших старших сыновей, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, артист путешествует с детьми по Японии.

"Солнце всегда светит с этими двумя парнями", – говорится в описании к публикации за 25 апреля 2024 года.

Несколько дней назад также была размещена совместная фотография.

Близнецы Маттео и Валентино родились 6 августа 2008 года от суррогатной матери. В 2018 году у певца появилась дочь, которую он назвал Люсией. А осенью 2019 года стало известно, что артист в четвертый раз стал отцом – у него родился сын Ренн. Младшие дети артиста также появились благодаря суррогатной матери.

Ранее старшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур поделилась свежей фотографией отца.