Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Рики Мартин опубликовал редкие кадры старших сыновей-близнецов

Рикки Мартин опубликовал редкие кадры старших сыновей-близнецов, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 14:27 Фото: Instagram/ricky_martin
52-летний известный пуэрто-риканский поп-музыкант Рики Мартин не часто радует поклонников семейными снимками. На этот раз исполнитель хита Livin’ la Vida Loca показал своих повзрослевших старших сыновей, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, артист путешествует с детьми по Японии.

"Солнце всегда светит с этими двумя парнями", – говорится в описании к публикации за 25 апреля 2024 года.

Несколько дней назад также была размещена совместная фотография.

Близнецы Маттео и Валентино родились 6 августа 2008 года от суррогатной матери. В 2018 году у певца появилась дочь, которую он назвал Люсией. А осенью 2019 года стало известно, что артист в четвертый раз стал отцом – у него родился сын Ренн. Младшие дети артиста также появились благодаря суррогатной матери.

Ранее старшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса и актрисы Деми Мур поделилась свежей фотографией отца.

Читайте также

Алла Пугачёва обратилась к Игорю Гуляеву
Алла Пугачёва обратилась к Игорю Гуляеву
Режиссер Слова пацана рассказал, для какой аудитории предназначался фильм
Режиссер сериала "Слова пацана" рассказал, чего испугался после выхода фильма
Арман Давлетяров посвятил сентиментальный пост жене
Арман Давлетяров посвятил сентиментальный пост жене
Анастасия Московчук
Интересное 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Следствие по делу Бишимбаева окончено
Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: