Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова сняла фильм в США

продюсер и актриса Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 20:30 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова сообщила в социальных сетях, что ее новый фильм, снятый в США, уже завершен и готов к выходу на большие экраны, сообщает Zakon.kz.

Продюсер заинтриговала поклонников громким заявлением. В своих соцсетях она опубликовала закулисные кадры со съемочной площадки и рассказала о масштабной работе международной команды.

По словам Алагузовой, проект под названием "WHAT IS ҰЯТ?" станет уникальным для отечественного кинематографа – это первый казахстанский фильм, полностью снятый в Америке с участием американских актеров. Единственной представительницей Казахстана в кадре стала Дарига Бадыкова, исполнившая главную роль. Актриса воплотила образ дальнобойщицы, и, как отмечает продюсер, справилась с задачей блестяще.

"Я счастлива, что мы, наконец, сделали это после долгой подготовки. Благодарю всю нашу команду и надеюсь, что в скором будущем вы увидите эту интереснейшую историю на больших экранах!" – пишет Баян Алагузова.

Теперь создатели картины готовятся к следующему этапу, выходу фильма на большие экраны. По словам продюсера, зрителей ждет необычная и глубокая история, которая обещает стать заметным событием в кино.

Ранее мы сообщали, что Зендея прокомментировала снимки своей свадьбы с Томом Холландом.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Баян Алагузова раскрыла, о чем будет ее следующий фильм
21:11, 28 августа 2025
Баян Алагузова раскрыла, о чем будет ее следующий фильм
Баян Алагузова рассказала о том, что запрещает ей супруг
03:30, 17 июля 2025
Баян Алагузова рассказала о том, что запрещает ей супруг
Поклонников Баян Алагузовой поразила пикантная сцена в новом фильме
07:40, 23 июля 2025
Поклонников Баян Алагузовой поразила пикантная сцена в новом фильме
Читайте также
Драматичной развязкой обернулся матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
21:31, Сегодня
Драматичной развязкой обернулся матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал разгромную победу в КХЛ
21:19, Сегодня
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал разгромную победу в КХЛ
"Номад" обыграл "Кулагер" в матче плей-офф чемпионата Казахстана
21:15, Сегодня
"Номад" обыграл "Кулагер" в матче плей-офф чемпионата Казахстана
Три сета решили судьбу казахстанца на турнире в Испании
20:55, Сегодня
Три сета решили судьбу казахстанца на турнире в Испании
