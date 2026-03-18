Баян Алагузова сняла фильм в США

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова сообщила в социальных сетях, что ее новый фильм, снятый в США, уже завершен и готов к выходу на большие экраны, сообщает Zakon.kz.

Продюсер заинтриговала поклонников громким заявлением. В своих соцсетях она опубликовала закулисные кадры со съемочной площадки и рассказала о масштабной работе международной команды.

По словам Алагузовой, проект под названием "WHAT IS ҰЯТ?" станет уникальным для отечественного кинематографа – это первый казахстанский фильм, полностью снятый в Америке с участием американских актеров. Единственной представительницей Казахстана в кадре стала Дарига Бадыкова, исполнившая главную роль. Актриса воплотила образ дальнобойщицы, и, как отмечает продюсер, справилась с задачей блестяще.

"Я счастлива, что мы, наконец, сделали это после долгой подготовки. Благодарю всю нашу команду и надеюсь, что в скором будущем вы увидите эту интереснейшую историю на больших экранах!" – пишет Баян Алагузова.

Теперь создатели картины готовятся к следующему этапу, выходу фильма на большие экраны. По словам продюсера, зрителей ждет необычная и глубокая история, которая обещает стать заметным событием в кино.

