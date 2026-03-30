"С младенцами так делать нельзя": Энрике Иглесиас показал четвертого ребенка, но нарвался на осуждения
28 марта в своем Instagram 50-летний артист опубликовал видео с четвертым ребенком, о рождении которого в декабре 2025 года объявила его возлюбленная – теннисистка и фотомодель Анна Курникова.
"Режиссеры: Люси и Мэри", – написал Энрике Иглесиас под редкими семейными кадрами.
На публикацию отреагировала Курникова, которая оставила смайлики в виде алых сердечек.
Фото: Instagram/enriqueiglesias
Подписчиков видео Энрике с маленьким Ромео умилило. Они отметили, что малыш очень похож на знаменитого отца:
- "Красивое видео".
- "Он такой милый".
- "Уау, Энрике, поздравляем!"
- "Отличная работа, Мэри и Люси!"
- "Ромео выглядит в точности, как его папа".
- "Спасибо, что поделились с нами этими семейными моментами. Ромео просто очарователен".
Но нашлись среди комментаторов и те, кто предупредил Иглесиаса о том, что так поднимать малыша, как сделал это певец на видео, нельзя. Это, по их словам, чревато опасными последствиями для здоровья ребенка:
- "Слишком рано для ребенка".
- "Боже мой, осторожнее с его ручками – он еще слишком мал, чтобы его ставить на ноги. Это человек, а не кукла".
- "Пожалуйста, поднимайте ребенка, поддерживая его под плечами, а не за руки... В этом возрасте у них суставы очень нежные... С любовью... Будьте счастливы и здоровы".
- "Никогда не поднимайте малыша таким образом – это приводит к напряжению плеч и задержке речевого развития. Я тогда не знала об этом, а теперь, к сожалению, могу говорить об этом из собственного опыта".
- "С младенцами так делать нельзя, потому что это может повредить их позвоночник: их ножки еще не способны удержать вес тела. Младенцы начинают это делать самостоятельно только в возрасте от 8 до 12 месяцев – это естественный процесс".
- "Он, конечно, очарователен, но этот малыш еще слишком маленький, чтобы брать его за руки и поднимать так, тем более, что его ножки еще не окрепли и не выдержат его веса. Если ты читаешь это, советую тебе набраться терпения – все придет со временем".
Иглесиас и Курникова вместе с 2001 года. У пары четверо детей – двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года). А в декабре 2025 года Анна сообщила о рождении четвертого ребенка.
Материал по теме
Ранее Энрике Иглесиас показал всех детей от Анны Курниковой. Позднее она раскрыла пол и имя четвертого ребенка.