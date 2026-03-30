"С младенцами так делать нельзя": Энрике Иглесиас показал четвертого ребенка, но нарвался на осуждения

Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас, который в сентябре 2026 года выступит с концертами в Астане и Алматы, показал трогательные семейные кадры, сообщает Zakon.kz.

28 марта в своем Instagram 50-летний артист опубликовал видео с четвертым ребенком, о рождении которого в декабре 2025 года объявила его возлюбленная – теннисистка и фотомодель Анна Курникова.

"Режиссеры: Люси и Мэри", – написал Энрике Иглесиас под редкими семейными кадрами.

На публикацию отреагировала Курникова, которая оставила смайлики в виде алых сердечек.

Фото: Instagram/enriqueiglesias

Подписчиков видео Энрике с маленьким Ромео умилило. Они отметили, что малыш очень похож на знаменитого отца:

"Красивое видео".

"Он такой милый".

"Уау, Энрике, поздравляем!"

"Отличная работа, Мэри и Люси!"

"Ромео выглядит в точности, как его папа".

"Спасибо, что поделились с нами этими семейными моментами. Ромео просто очарователен".

Но нашлись среди комментаторов и те, кто предупредил Иглесиаса о том, что так поднимать малыша, как сделал это певец на видео, нельзя. Это, по их словам, чревато опасными последствиями для здоровья ребенка:

"Слишком рано для ребенка".

"Боже мой, осторожнее с его ручками – он еще слишком мал, чтобы его ставить на ноги. Это человек, а не кукла".

"Пожалуйста, поднимайте ребенка, поддерживая его под плечами, а не за руки... В этом возрасте у них суставы очень нежные... С любовью... Будьте счастливы и здоровы".

"Никогда не поднимайте малыша таким образом – это приводит к напряжению плеч и задержке речевого развития. Я тогда не знала об этом, а теперь, к сожалению, могу говорить об этом из собственного опыта".

"С младенцами так делать нельзя, потому что это может повредить их позвоночник: их ножки еще не способны удержать вес тела. Младенцы начинают это делать самостоятельно только в возрасте от 8 до 12 месяцев – это естественный процесс".

"Он, конечно, очарователен, но этот малыш еще слишком маленький, чтобы брать его за руки и поднимать так, тем более, что его ножки еще не окрепли и не выдержат его веса. Если ты читаешь это, советую тебе набраться терпения – все придет со временем".

Иглесиас и Курникова вместе с 2001 года. У пары четверо детей – двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года). А в декабре 2025 года Анна сообщила о рождении четвертого ребенка.

Ранее Энрике Иглесиас показал всех детей от Анны Курниковой. Позднее она раскрыла пол и имя четвертого ребенка.