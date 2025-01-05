Человек-паук Том Холланд пообещал уйти из кино после рождения ребенка

Британский актер Том Холланд, известный по франшизе "Человек-паук", намерен закончить кинокарьеру, когда станет отцом, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал в интервью Men’s Health. Артист отметил, что планирует заниматься только гольфом и воспитанием детей в будущем. Когда он собирается обзавестись потомством, актер не уточнил.

"Я просто исчезну с лица земли", – пообещал Холланд.

В последний год актер находился в отпуске. Он занимался плотницким делом, проводил время с семьей и друзьями в Лондоне, играл с братьями в гольф и продвигал собственную линейку безалкогольного пива.

В интервью актера спросили, почему он не появлялся на премьерах фильмов своей девушки Зендаи в последнее время.

"Это не мой момент, это ее момент, и, если мы пойдем вместе, это будет о нас", – объяснил артист.

А звезда фильма "Сумерки" Кристен Стюарт снялась в новой драме "Люби меня". Кроме того, стало известно, кто из мировых знаменитостей первой родит в 2025 году.