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Культура и шоу-бизнес

Человек-паук Том Холланд пообещал уйти из кино после рождения ребенка

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 08:38 Фото: Instagram/tomholland2013
Британский актер Том Холланд, известный по франшизе "Человек-паук", намерен закончить кинокарьеру, когда станет отцом, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал в интервью Men’s Health. Артист отметил, что планирует заниматься только гольфом и воспитанием детей в будущем. Когда он собирается обзавестись потомством, актер не уточнил.

"Я просто исчезну с лица земли", – пообещал Холланд.

В последний год актер находился в отпуске. Он занимался плотницким делом, проводил время с семьей и друзьями в Лондоне, играл с братьями в гольф и продвигал собственную линейку безалкогольного пива.

В интервью актера спросили, почему он не появлялся на премьерах фильмов своей девушки Зендаи в последнее время.

"Это не мой момент, это ее момент, и, если мы пойдем вместе, это будет о нас", – объяснил артист.

А звезда фильма "Сумерки" Кристен Стюарт снялась в новой драме "Люби меня". Кроме того, стало известно, кто из мировых знаменитостей первой родит в 2025 году.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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