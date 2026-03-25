#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина сделала большую скидку на свои выступления

Ларина Долина, певица, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 05:40
Российская певица Лариса Долина после битвы за квартиру в Хамовниках, отмены в Сети и небольшого перерыва вернулась на сцену, но с некоторыми оговорками. Востребованность и гонорары Долиной просели после скандала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Super, год назад, до решения квартирного вопроса, гонорар Долиной за частное мероприятие составлял 3,5 млн рублей. Сегодня цена за живое исполнение "Погоды в доме" упала до 3 млн. При успешных торгах заказчик может сэкономить и получить скидку еще в 700 тысяч рублей.

Не стоит забывать про райдер народной артистки: Долина проживает только в 5‑звездочных отелях, передвигается на автомобилях не старше 5 лет и в сопровождении двух телохранителей.

Также за пять часов до начала выступления Ларисе необходима консультация фониатра – врача, который занимается лечением голосового аппарата.

График частных мероприятий на апрель у Долиной довольно плотный. Всего в следующем месяце у артистки запланированы 12 выступлений.

С гастролями и классическими концертами ситуация складывается не так удачно: выступает Долина редко, преимущественно в маленьких залах и не собирает аншлаги.

Ранее мы писали о том, что Роза Зергерли дважды за день собрала толпу поклонников на площади в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: