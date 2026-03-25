Лариса Долина сделала большую скидку на свои выступления

Российская певица Лариса Долина после битвы за квартиру в Хамовниках, отмены в Сети и небольшого перерыва вернулась на сцену, но с некоторыми оговорками. Востребованность и гонорары Долиной просели после скандала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Super, год назад, до решения квартирного вопроса, гонорар Долиной за частное мероприятие составлял 3,5 млн рублей. Сегодня цена за живое исполнение "Погоды в доме" упала до 3 млн. При успешных торгах заказчик может сэкономить и получить скидку еще в 700 тысяч рублей.

Не стоит забывать про райдер народной артистки: Долина проживает только в 5‑звездочных отелях, передвигается на автомобилях не старше 5 лет и в сопровождении двух телохранителей.

Также за пять часов до начала выступления Ларисе необходима консультация фониатра – врача, который занимается лечением голосового аппарата.

График частных мероприятий на апрель у Долиной довольно плотный. Всего в следующем месяце у артистки запланированы 12 выступлений.

С гастролями и классическими концертами ситуация складывается не так удачно: выступает Долина редко, преимущественно в маленьких залах и не собирает аншлаги.

