Почему у всех знаменитостей "одинаковые" лица, объяснила косметолог

Эпоха камер высокого разрешения диктует новые каноны красоты в Голливуде: знаменитости массово стремятся к единообразию в эстетике лиц. Известный лондонский косметолог Росс Перри объяснил, почему мировые звезды всё чаще выбирают одинаковую форму носа, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, по наблюдениям специалиста, в последнее время голливудские актрисы все чаще отдают предпочтение форме носа с изящным прогибом спинки и слегка приподнятым кончиком.

При этом эксперт подчеркнул: ключевым требованием современных звезд является сохранение естественного внешнего вида.

"В Голливуде определенно наблюдается заметное сближение в вопросах эстетики носа, и это скорее тенденция к утонченности, чем к кардинальным изменениям. Сейчас наиболее востребованным является так называемый естественный и сбалансированный нос", – пояснил Перри.

По мнению эксперта, массовое стремление знаменитостей иметь маленькие и тонкие носы связано с желанием хорошо выглядеть в кадре вне зависимости от ракурса.

"Сейчас цель состоит в гармонии, а не в совершенстве, и в том, чтобы носы хорошо смотрелись на фото со всех ракурсов, особенно в эпоху камер высокого разрешения и пристального внимания в социальных сетях", – объяснил собеседник издания.

