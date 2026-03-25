#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
482.33
557.57
5.74
Культура и шоу-бизнес

Почему у всех знаменитостей "одинаковые" лица, объяснила косметолог

Девушка, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 22:19 Фото: pixabay
Эпоха камер высокого разрешения диктует новые каноны красоты в Голливуде: знаменитости массово стремятся к единообразию в эстетике лиц. Известный лондонский косметолог Росс Перри объяснил, почему мировые звезды всё чаще выбирают одинаковую форму носа, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, по наблюдениям специалиста, в последнее время голливудские актрисы все чаще отдают предпочтение форме носа с изящным прогибом спинки и слегка приподнятым кончиком.

При этом эксперт подчеркнул: ключевым требованием современных звезд является сохранение естественного внешнего вида.

"В Голливуде определенно наблюдается заметное сближение в вопросах эстетики носа, и это скорее тенденция к утонченности, чем к кардинальным изменениям. Сейчас наиболее востребованным является так называемый естественный и сбалансированный нос", – пояснил Перри.

По мнению эксперта, массовое стремление знаменитостей иметь маленькие и тонкие носы связано с желанием хорошо выглядеть в кадре вне зависимости от ракурса.

"Сейчас цель состоит в гармонии, а не в совершенстве, и в том, чтобы носы хорошо смотрелись на фото со всех ракурсов, особенно в эпоху камер высокого разрешения и пристального внимания в социальных сетях", – объяснил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Бангкоке 25-летняя блогерша подала жалобу на якобы неудачную операцию по коррекции носа в известной клинике.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: