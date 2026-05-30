Культура и шоу-бизнес

Астанчане устроили "поминки" по Нейту Джейкобсу из "Эйфории"

Съемки 3 сезона сериала Эйфория, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 23:05 Фото: Instagram/euphoria
Несколько десятков астанчан собрались в Ботаническом саду на "поминки" Нейта Джейкобса – персонажа популярного сериала "Эйфория". Поводом для необычного офлайн-флешмоба стала гибель героя в новой серии, которая вызвала бурную реакцию фанатов, сообщает Zakon.kz.

Похоже, финал седьмой серии третьего сезона сериала "Эйфория" настолько задел фанатов, что обсуждения в соцсетях вышли за пределы экранов.

После того как зрителям показали смерть Нейта Джейкобса – персонажа, которого сыграл Джейкоб Элорди, поклонники по всему СНГ начали массово публиковать мемы, видео и эмоциональные посты. Но жители Астаны пошли еще дальше.

В субботу, 30 мая 2026 года, в Ботаническом саду столицы прошло необычное и весьма "нишевое" мероприятие – "поминки Нейта Джейкобса". К назначенному времени собрались десятки фанатов с портретами героя, мемами, плакатами и армянским коньяком.

Некоторые участники подошли к делу с особым креативом: принесли шуточные траурные атрибуты, а кто-то даже сгенерировал надгробный памятник для персонажа.

"От имени всего казахского народа сделали надгробный камень на могилу Нейта Джейкобса", – пишет пользователь социальной сети Threads.
В соцсетях кадры с импровизированной церемонии быстро разлетелись по пабликам. Пользователи шутят, что уровень эмоциональной привязанности к сериалам в СНГ вышел на новый уровень: теперь любимых героев не только обсуждают, но и провожают в последний путь.

Кажется, Нейт Джейкобс стал одним из немногих вымышленных персонажей, по которому в Астане официально устроили поминки. Теперь ждем реакцию самого актера.

Ранее мы сообщали, что бывшая жена Бишимбаева анонсировала книгу с именами его любовниц.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
