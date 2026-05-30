Казахстанская блогерша сменила имя и стала Барселоной

Казахстанская блогерша Айтолкын Айханова официально сменила имя и получила новое свидетельство о рождении. Теперь 36-летняя инфлюенсерша просит называть ее Барселоной, передает Zakon.kz.

Необычное решение, о котором она объявила прямо из ЦОНа, мгновенно вызвало бурные дискуссии и разделило ее аудиторию на два лагеря. В своем видеообращении новоиспеченная Барселона призналась, что этот шаг стал для нее глубоко личным и волнительным.

Как выяснилось, она не просто выбрала экзотическое имя, а вернулась к своим истокам. Именно так ее в первые сорок дней жизни назвал дедушка, но позже родственники переименовали девочку.

"На самом деле меня так назвал аташка. Ему искренне хотелось, чтобы меня так звали. Но нет, потом меня переименовали, и 36 лет я была Айтолкын. Но сейчас я решила полностью изменить свою жизнь. Я решила вернуть это имя. Поэтому теперь я больше не Айтолкын. Называйте меня Барселона. Мне так не верится. Я уверена, что это имя изменит мою жизнь. Надеюсь, что в лучшую сторону", – сообщила блогерша.

Выбор дедушки оказался частью уникальной семейной традиции: он называл внуков в честь столиц Олимпийских игр. В итоге в Казахстане появилась целая спортивно-географическая династия: старший брат блогерши носит имя Сеул, младший – Сидней, а племянницу зовут Токио.

Столь необычная семейная история спровоцировала шквал эмоций в комментариях под публикацией. Интернет-пользователи разделились во мнениях: одни не удержались от иронии и шуток по поводу "олимпийских" имен, в то время как другие искренне поддержали смелый поступок блогерши, отметив ее уважение к памяти дедушки.

