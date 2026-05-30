#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Казахстанская блогерша сменила имя и стала Барселоной

Фото: instagram/mamina_krasavica_new, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 18:36 Фото: instagram/mamina_krasavica_new
Казахстанская блогерша Айтолкын Айханова официально сменила имя и получила новое свидетельство о рождении. Теперь 36-летняя инфлюенсерша просит называть ее Барселоной, передает Zakon.kz.

Необычное решение, о котором она объявила прямо из ЦОНа, мгновенно вызвало бурные дискуссии и разделило ее аудиторию на два лагеря. В своем видеообращении новоиспеченная Барселона призналась, что этот шаг стал для нее глубоко личным и волнительным.

Как выяснилось, она не просто выбрала экзотическое имя, а вернулась к своим истокам. Именно так ее в первые сорок дней жизни назвал дедушка, но позже родственники переименовали девочку.

"На самом деле меня так назвал аташка. Ему искренне хотелось, чтобы меня так звали. Но нет, потом меня переименовали, и 36 лет я была Айтолкын. Но сейчас я решила полностью изменить свою жизнь. Я решила вернуть это имя. Поэтому теперь я больше не Айтолкын. Называйте меня Барселона. Мне так не верится. Я уверена, что это имя изменит мою жизнь. Надеюсь, что в лучшую сторону", – сообщила блогерша.
Фото: instagram/mamina_krasavica_new, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 18:36

Фото: instagram/mamina_krasavica_new

Выбор дедушки оказался частью уникальной семейной традиции: он называл внуков в честь столиц Олимпийских игр. В итоге в Казахстане появилась целая спортивно-географическая династия: старший брат блогерши носит имя Сеул, младший – Сидней, а племянницу зовут Токио.

Столь необычная семейная история спровоцировала шквал эмоций в комментариях под публикацией. Интернет-пользователи разделились во мнениях: одни не удержались от иронии и шуток по поводу "олимпийских" имен, в то время как другие искренне поддержали смелый поступок блогерши, отметив ее уважение к памяти дедушки.

Ранее тренировку Нурлана Сабурова бурно обсуждали в Казнете.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Нагимуша
23:17, 29 марта 2026
Казахстанская блогерша Нагима Настевич рассказала о том, как потеряла отца
Егор Крид смена имя
15:23, 15 октября 2024
Егор Крид решил сменить имя
Аружан Айбекова, блогреры, метро, Ташкент, Узбекистан
19:05, 18 октября 2025
Домогалась в метро: казахстанская блогерша шокировала жителей Узбекистана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко вышла в четвёртый круг &quot;Ролан Гаррос&quot;-2026
19:10, Сегодня
Арина Соболенко вышла в четвёртый круг "Ролан Гаррос"-2026
&quot;Ты покорил моё сердце&quot;: Джокович высказался о поражении от Фонсеки на &quot;Ролан Гаррос&quot;
18:49, Сегодня
"Ты покорил моё сердце": Джокович высказался о поражении от Фонсеки на "Ролан Гаррос"
Абинур Нурымбет прокомментировал дебютный вызов в сборную Казахстана
18:16, Сегодня
Абинур Нурымбет прокомментировал дебютный вызов в сборную Казахстана
Форвард &quot;Кызылжара&quot; Йоаннес Бьярталид вызван в сборную Фарерских островов
17:48, Сегодня
Форвард "Кызылжара" Йоаннес Бьярталид вызван в сборную Фарерских островов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: