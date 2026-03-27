#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

"Сумасшедшая любовь": Казнет обсудил поведение Нуртаса и Абдукаримовой на пышной свадьбе

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова, семья, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 10:24 Фото: Instagram/kair_n
Единственный сын известных казахстанских артистов Жазиры Байырбековой и Жанболата Ербатырова женился. Свадьба Казбека прошла в одном из дорогих ресторанов Алматы и собрала многочисленных представителей шоу-бизнес, сообщает Zakon.kz.

На торжественном мероприятии 26 марта 2026 года присутствовала одна из самых обсуждаемых пар звездного мира – певец Кайрат Нуртас и актриса Жулдыз Абдукаримова.

Жена исполнителя хита "Алматының түндері" опубликовала несколько публикаций с тоя.

Пользователи Казнета не только осыпали комплиментами маму пятерых детей, но и порадовались за воссоединение семьи. Жизнь Нуртаса и Абдукаримовой всегда окружена слухами, поэтому любой их совместный выход в свет вызывает бурное обсуждение.

  • Замечательно! Будьте счастливы!
  • Кайрат + Жулдыз = любовь.
  • Какая роскошная королева!
  • Как замечательно видеть Кайрата и Жулдыз вместе!
  • Одни красавчики!
  • Кайрат и Жулдыз очень молоды и красивы.
  • Шикарная, не перестаю восхищаться.
  • Красотка, больше нечего не сказать.
  • Эталон женственности, красотка. Моя Дженнифер Лопес.
  • Кайрат и Жулдыз любят друг друга, а я влюблена в их прекрасную семью.
  • Если они счастливы, то и мы счастливы.
  • Фантастика. Всем показали, что между вами сумасшедшая любовь. Цените, берегите друг друга.

12 марта 2026 года мы рассказывали, что казахстанская журналистка Динара Сатжан посетила новоселье с подарками в новой квартире Абдукаримовой и напомнила сложную и тяжелую историю приобретения имущества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Любовь и никах: Akmal' узаконил отношения, но пышную свадьбу отложил
00:20, 26 декабря 2025
Любовь и никах: Akmal' узаконил отношения, но пышную свадьбу отложил
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова покинули Казахстан
10:51, 28 марта 2025
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова покинули Казахстан
В Алматы прошла "самая громкая свадьба Казахстана"
10:11, 12 июня 2025
В Алматы прошла "самая громкая свадьба Казахстана"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан выиграл "золото" на Кубке Азии
10:02, Сегодня
Казахстан выиграл "золото" на Кубке Азии
Появился очередной кандидат на пост главного тренера "Актобе"
09:49, Сегодня
Появился очередной кандидат на пост главного тренера "Актобе"
В Румынии выразили восхищение голом таланта из Казахстана в матче чемпионата Европы-2026
09:19, Сегодня
В Румынии выразили восхищение голом таланта из Казахстана в матче чемпионата Европы-2026
Спорт – это путь, а не доказательство твоей ценности
08:40, Сегодня
Спорт – это путь, а не доказательство твоей ценности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: