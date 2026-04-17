Мир

Дело об афере с похищением охватило Таиланд, Китай, Камбоджу и Мьянму

Похищение оказалось международной аферой: схема охватила четыре страны, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 01:55 Фото: freepik
Полиция Таиланда задержала четырех граждан Китая в провинции Самутпракан по делу об инсценированном похищении, организованном с целью вымогательства денег у отца одной из участниц схемы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Thaiger со ссылкой на данные следствия, китаянка по имени Тун вместе с бойфрендом и еще двумя соотечественниками инсценировала свое похищение в Камбодже. Отец девушки получил сообщения о пытках и требовании выкупа в размере 110 тыс. юаней (более 7,5 млн тенге).

После перевода денег "похищение" продолжилось, а затем участники схемы заявили о перемещении девушки в Мьянму и Таиланд. Позже выяснилось, что запись с "заложницей" была сделана в Бангкоке.

Совместная операция тайской и китайской полиции позволила выйти на след группы. Подозреваемых задержали в арендованном доме в Самутпракане.

В ходе допроса Тун и ее бойфренд признались в инсценировке похищения. По данным полиции, все четверо задержанных находились в Таиланде незаконно и будут депортированы в Китай после завершения судебных процедур.

Ранее сообщалось, что несколько мангистаусцев отправятся в колонию за похищение невесты.

Елена Беляева
