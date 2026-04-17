Дело об афере с похищением охватило Таиланд, Китай, Камбоджу и Мьянму
Как пишет The Thaiger со ссылкой на данные следствия, китаянка по имени Тун вместе с бойфрендом и еще двумя соотечественниками инсценировала свое похищение в Камбодже. Отец девушки получил сообщения о пытках и требовании выкупа в размере 110 тыс. юаней (более 7,5 млн тенге).
После перевода денег "похищение" продолжилось, а затем участники схемы заявили о перемещении девушки в Мьянму и Таиланд. Позже выяснилось, что запись с "заложницей" была сделана в Бангкоке.
Совместная операция тайской и китайской полиции позволила выйти на след группы. Подозреваемых задержали в арендованном доме в Самутпракане.
В ходе допроса Тун и ее бойфренд признались в инсценировке похищения. По данным полиции, все четверо задержанных находились в Таиланде незаконно и будут депортированы в Китай после завершения судебных процедур.
