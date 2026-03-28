Дильназ Ахмадиева дала советы участникам музыкального телешоу

Эксперт пятого сезона проекта Cover Show телеканала "Хабар" дала несколько профессиональных рекомендаций его участникам, сообщает Zakon.kz.

Новый цикл популярной передачи, объединившей на одной сцене исполнителей разных поколений и жанров, стартует 28 марта. По словам организаторов, этот сезон должен стать последним, однако все будет зависеть от оценки телезрителей, передает телеканал "Хабар".

Основной формат Cover Show не претерпел изменений. Как и раньше, на суд зрителей представят 16 выпусков. Всего в этом сезоне на сцену выйдут 64 исполнителя, каждый исполнит по две песни. Среди главных звезд – Нуржан Керменбаев, Айдана Меденова, Кайрат Нуртас и другие. Оценивать выступления будут члены жюри, состав которого меняется каждую передачу.

"Я же строгая еще немножко, но постараюсь быть доброй сегодня. Как артист, думаю, в общем, номер нужно складывать гармонически. Не смотреть только на вокал или только на сценический образ. И душа важна, и текст важен, и какую песню выбрали, важно", – отметила Дильназ Ахмадиева.

Другая известная казахстанская эстрадная певица Макпал Исабекова обратилась к своим поклонникам.