#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

Дильназ Ахмадиева дала советы участникам музыкального телешоу

Cover Show, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 08:50 Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
Эксперт пятого сезона проекта Cover Show телеканала "Хабар" дала несколько профессиональных рекомендаций его участникам, сообщает Zakon.kz.

Новый цикл популярной передачи, объединившей на одной сцене исполнителей разных поколений и жанров, стартует 28 марта. По словам организаторов, этот сезон должен стать последним, однако все будет зависеть от оценки телезрителей, передает телеканал "Хабар".

Основной формат Cover Show не претерпел изменений. Как и раньше, на суд зрителей представят 16 выпусков. Всего в этом сезоне на сцену выйдут 64 исполнителя, каждый исполнит по две песни. Среди главных звезд – Нуржан Керменбаев, Айдана Меденова, Кайрат Нуртас и другие. Оценивать выступления будут члены жюри, состав которого меняется каждую передачу.

"Я же строгая еще немножко, но постараюсь быть доброй сегодня. Как артист, думаю, в общем, номер нужно складывать гармонически. Не смотреть только на вокал или только на сценический образ. И душа важна, и текст важен, и какую песню выбрали, важно", – отметила Дильназ Ахмадиева.

Другая известная казахстанская эстрадная певица Макпал Исабекова обратилась к своим поклонникам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: