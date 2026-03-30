Актриса Альмира Турсын поделилась опытом второго материнства

Исполнительница главной роли в драме Акана Сатаева "Томирис" казахстанская актриса Альмира Турсын рассказала о своих ощущениях после рождения второго ребенка, сообщает Zakon.kz.

Откровенными мыслями актриса поделилась в своих соцсетях 29 марта. По словам актрисы, став мамой в 35 лет, она стала иначе воспринимать декретный период – более спокойно и осознанно.

"Став мамой во второй раз в 35, спустя 13 лет, уже никуда не тороплюсь и не бегу, без страха упустить жизнь где-то там", – делится актриса.

Альмира отметила, что теперь особенно ценит время с ребенком, понимая, как быстро растут дети.

"Потому что уже знаю: время пролетит очень быстро, пройдут газики, колики, бессонные ночи… Эти маленькие сладкие ручки-ножки вырастут и побегут своей дорожкой", – отметила она.

Фото: Instagram/almiratursyn

Актриса добавила, что старается наслаждаться каждым моментом материнства и проживает декрет "спокойнее и осознаннее".

