Звезды культового сериала "Бригада" стали народным артистами России

Известные актеры 54-летний Владимир Вдовиченков и 49-летняя Екатерина Гусева стали народными артистами России, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ президента Владимира Путина был опубликован на правительственном портале нормативно-правовых актов 30 марта 2026 года.

"За большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Гусевой Екатерине Константиновне, артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Государственный академический театр имени Моссовета", – говорится в одном документе.

"За большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Вдовиченкову Владимиру Владимировичу – артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", город Москва", – также отмечено в официальной публикации.

Екатерина Гусева и Владимир Вдовиченков играли в культовом сериале "Бригада" 2002 года. Вдовиченков исполнил роль Валерия Филатова ("Фила") – одного из четверых друзей-бандитов. Гусева сыграла Ольгу Белову – жену главного героя Саши Белого. Эта роль принесла актрисе большую популярность. Сам сериал знаменит стильной атмосферой 1990-х и культовыми фразами, но критикуется за романтизацию преступного мира.

