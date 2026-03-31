Культура и шоу-бизнес

Звезды культового сериала "Бригада" стали народным артистами России

Фото: Instagram/vdovichenkovvladimir, Instagram/_ekaterinaguseva_
Известные актеры 54-летний Владимир Вдовиченков и 49-летняя Екатерина Гусева стали народными артистами России, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ президента Владимира Путина был опубликован на правительственном портале нормативно-правовых актов 30 марта 2026 года.

"За большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Гусевой Екатерине Константиновне, артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Государственный академический театр имени Моссовета", – говорится в одном документе.

"За большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Вдовиченкову Владимиру Владимировичу – артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", город Москва", – также отмечено в официальной публикации.

Екатерина Гусева и Владимир Вдовиченков играли в культовом сериале "Бригада" 2002 года. Вдовиченков исполнил роль Валерия Филатова ("Фила") – одного из четверых друзей-бандитов. Гусева сыграла Ольгу Белову – жену главного героя Саши Белого. Эта роль принесла актрисе большую популярность. Сам сериал знаменит стильной атмосферой 1990-х и культовыми фразами, но критикуется за романтизацию преступного мира.

Немного ранее мы рассказывали, что протеже знаменитого композитора Игоря Крутого с триумфом выступил в городах Казахстана. О концертах Александра Лима можно прочитать по этой ссылке.

Читайте также
Звезда культового сериала "Друзья" скончался в Лос-Анджелесе
07:03, 29 октября 2023
Звезда культового сериала "Друзья" скончался в Лос-Анджелесе
Умер народный артист России Александр Митта
11:37, 14 июля 2025
Умер народный артист России Александр Митта
Представитель Филиппа Киркорова прокомментировала слухи о страшной болезни артиста
15:09, 28 мая 2025
Представитель Филиппа Киркорова прокомментировала слухи о страшной болезни артиста
Последние
Популярные
Читайте также
Нокаутировавший обидчика казахстанского боксёра британец "превзошёл" Майка Тайсона
12:19, Сегодня
Нокаутировавший обидчика казахстанского боксёра британец "превзошёл" Майка Тайсона
Айбек Оралбай намерен повторить исторический рекорд легендарного боксёра
12:01, Сегодня
Айбек Оралбай намерен повторить исторический рекорд легендарного боксёра
Топовый казахский боксёр из Узбекистана триумфально дебютировал за Казахстан
11:37, Сегодня
Топовый казахский боксёр из Узбекистана триумфально дебютировал за Казахстан
Стало известно, сколько денег государство будет тратить на одного спортсмена в Казахстане
11:18, Сегодня
Стало известно, сколько денег государство будет тратить на одного спортсмена в Казахстане
