Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина снизила сумму иска к мошенникам о возмещении вреда до 114 млн рублей

Лариса Долина суд мошенничество иск, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 23:51 Фото: ВКонтакте/Лариса Долина
Известная певица и народная артистка России Лариса Долина снизила исковые требования о возмещении имущественного вреда до 114 млн рублей (около 667,7 млн тенге), передает Zakon.kz.

Как пишет газета "Известия", в Балашихинском городском суде озвучили детали иска по делу о хищении средств у известной певицы. Общая сумма ущерба составила 175 млн рублей (порядка 1 млрд тенге).

"В соответствии с приговором определен размер ущерба в него входит 175 млн (около 1 млрд тенге) – это похищенные денежные средства, денежные переводы и переданные наличные денежные средства, а также рыночная стоимость квартиры. Мы уменьшаем размер исковых требований. Соответственно из похищенных 175 млн рублей (около 1 млрд тенге) вычитаем уже просуженные 61 млн рублей (около 357,5 млн тенге) и у нас получается 114 млн рублей (668 млн тенге)", – заявил представитель певицы в суде.

Решение о присуждении 61 млн рублей (около 357,5 млн тенге) принял суд в Йошкар-Оле. В ноябре 2025 года суд вынес приговор по делу о продаже квартиры певицы. Так, курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у певицы, получила семь лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей (около 5,8 млн тенге).

В феврале 2026-го Московский областной суд ужесточил ей наказание, срок увеличили на три месяца. Еще трое фигурантов дела – Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев – приговорены к срокам от четырех до семи лет колонии со штрафом 900 тыс. рублей (около 5,3 млн тенге).

Добавим, что летом 2024 года певица продала свою элитную квартиру в московском районе Хамовники. Покупательницей стала Полина Лурье. При этом Долина позже заявила, что была введена в заблуждение мошенниками и продала жилье под давлением обмана. В 2025 году суды сначала признали сделку недействительной из‑за влияния мошенников и вернули квартиру Долиной, хотя при этом деньги Лурье не требовали вернуть, что вызвало широкий общественный резонанс.

Позднее Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов и окончательно признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье, фактически возвращая ей жилье.

Скандал получил большое обсуждение в СМИ и соцсетях не только из‑за самого мошенничества, но и из‑за судебного прецедента, влияющего на рынок недвижимости.

Канат Болысбек
