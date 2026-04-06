В большой семье Торегали Тореали ожидается пополнение – певец снова станет отцом

Популярный казахстанский исполнитель Торегали Тореали и его супруга Толкын Мырзакимова готовятся к пополнению в семье. Радостной новостью артист поделился 6 апреля на своей странице в Instagram, опубликовав трогательное видео, передает Zakon.kz.

На кадрах супружеская пара прогуливается по парку под лирическую композицию в исполнении самого Тореали, при этом на видео заметен уже округлившийся живот Толкын. Лаконичная подпись к публикации "Верю тебе" лишь подчеркнула атмосферу семейного счастья.

Новость вызвала мгновенный отклик среди многочисленных поклонников творчества артиста. В комментариях под постом развернулось активное обсуждение, где пользователи не скупились на добрые пожелания.

Поздравляю!!!

Если сил и возможностей хватает поднять на ноги, то пусть рожают сколько угодно – им это только идет.

Великолепно. Пусть Аллах дарует долгую жизнь. Растите и процветайте. Вы прекрасные люди.

Жена у него, конечно, совсем не устает рожать.

Если муж лелеет и уважает, то почему бы и не рожать? Для казахского народа это плюс один человек. Пусть родит легко и будет здорова.

На сегодняшний день Торегали Тореали и Толкын Мырзакимова уже являются образцовыми многодетными родителями. Согласно данным из открытых источников, пара воспитывает шестерых детей.

Судя по всему, в скором времени в их доме зазвучит голос уже седьмого малыша. Поклонники продолжают желать семье процветания, отмечая, что именно такое отношение мужчины к своей супруге вдохновляет на продолжение рода и укрепление национальных ценностей.

Ранее сообщалось, что на 33-летие Торегали Тореали получил часы Rolex стоимостью до 12 тысяч евро.