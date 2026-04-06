В большой семье Торегали Тореали ожидается пополнение – певец снова станет отцом
На кадрах супружеская пара прогуливается по парку под лирическую композицию в исполнении самого Тореали, при этом на видео заметен уже округлившийся живот Толкын. Лаконичная подпись к публикации "Верю тебе" лишь подчеркнула атмосферу семейного счастья.
Новость вызвала мгновенный отклик среди многочисленных поклонников творчества артиста. В комментариях под постом развернулось активное обсуждение, где пользователи не скупились на добрые пожелания.
- Поздравляю!!!
- Если сил и возможностей хватает поднять на ноги, то пусть рожают сколько угодно – им это только идет.
- Великолепно. Пусть Аллах дарует долгую жизнь. Растите и процветайте. Вы прекрасные люди.
- Жена у него, конечно, совсем не устает рожать.
- Если муж лелеет и уважает, то почему бы и не рожать? Для казахского народа это плюс один человек. Пусть родит легко и будет здорова.
На сегодняшний день Торегали Тореали и Толкын Мырзакимова уже являются образцовыми многодетными родителями. Согласно данным из открытых источников, пара воспитывает шестерых детей.
Судя по всему, в скором времени в их доме зазвучит голос уже седьмого малыша. Поклонники продолжают желать семье процветания, отмечая, что именно такое отношение мужчины к своей супруге вдохновляет на продолжение рода и укрепление национальных ценностей.
Ранее сообщалось, что на 33-летие Торегали Тореали получил часы Rolex стоимостью до 12 тысяч евро.