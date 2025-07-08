В семье Торегали Тореали произошло важное событие

Казахстанская телеведущая и журналистка Айгуль Мукей опубликовала видео, снятое на важном семейном мероприятии известного артиста Торегали Тореали, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, опубликованной в Instagram 7 июля 2025 года, Айгуль Мукей заинтриговала, написав:

"Торегали, который ушел молчал, вернулся?!"

На видео певец сообщил, что самому младшему сыну 5 июля исполнился годик. В связи с этим Торегали с супругой Толкын Мырзакимовой решили провести малышу обряд "Тусау кесу" (разрезание пут, которое проводится, когда ребенок начинает делать свои первые шаги). Такую важную миссию 32-летний многодетный артист доверил своему продюсеру Жану Муканову.

Но среди подписчиков Айгуль Мукей и поклонников Торегали нашлись те, которые знают, как правильнее проводить этот старинный казахский обряд:

"Люди, которые не знают чем себя занять".

"Впервые вижу, чтобы путы разрезали на скатерти".

"Почему сразу на голову не посадили и там не разрезали путы".

"Разрезание пут на скатерти, куда катится мир. Куда смотрят старшие. Поздравляю малыша с первыми шагами".

"Путы ребенку разрезают спереди, чтобы дорога была открытой, а не сзади. Пусть дорога малыша будет светлой".

"Впервые вижу, чтобы путы разрезали на столе. Боже, люди делают то, что им приходит на ум. Что нам сказать. Поздравляю малыша с первыми шагами".

Но за певца и его семью вступились его преданные фанаты, которые пожелали артисту счастья:

"Поздравляю, светлого ему пути".

"Жена Тореша такая красивая и милая".

"Поздравляю вас с первыми шагами сына".

"Будьте счастливы. Желаю светлого пути и удачи".

"Молодец! Стань прекрасным певцом, как твой отец".

"Вернется, ведь он сын народа. Разве можно не служить своему народу?"

"Некоторые люди прям следят за Торегали, у них других дел нет? Наверное, у него есть право праздновать радостные события, связанное с детьми".

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28 июня 2025 года Торегали Тореали принял решение завершить карьеру. 1 июля его отец и по совместительству продюсер Тореали Толепов через соцсети призвал сына не уходить со сцены. А 6 июля продюсер Жан Муканов сообщил, что Торегали передумал.