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Культура и шоу-бизнес

В семье Торегали Тореали произошло важное событие

В семье Торегали Тореали произошло важное событие, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 11:58 Фото: Instagram/tolkynturarbekkyzy
Казахстанская телеведущая и журналистка Айгуль Мукей опубликовала видео, снятое на важном семейном мероприятии известного артиста Торегали Тореали, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, опубликованной в Instagram 7 июля 2025 года, Айгуль Мукей заинтриговала, написав:

"Торегали, который ушел молчал, вернулся?!"

На видео певец сообщил, что самому младшему сыну 5 июля исполнился годик. В связи с этим Торегали с супругой Толкын Мырзакимовой решили провести малышу обряд "Тусау кесу" (разрезание пут, которое проводится, когда ребенок начинает делать свои первые шаги). Такую важную миссию 32-летний многодетный артист доверил своему продюсеру Жану Муканову.

Но среди подписчиков Айгуль Мукей и поклонников Торегали нашлись те, которые знают, как правильнее проводить этот старинный казахский обряд:

  • "Люди, которые не знают чем себя занять".
  • "Впервые вижу, чтобы путы разрезали на скатерти".
  • "Почему сразу на голову не посадили и там не разрезали путы".
  • "Разрезание пут на скатерти, куда катится мир. Куда смотрят старшие. Поздравляю малыша с первыми шагами".
  • "Путы ребенку разрезают спереди, чтобы дорога была открытой, а не сзади. Пусть дорога малыша будет светлой".
  • "Впервые вижу, чтобы путы разрезали на столе. Боже, люди делают то, что им приходит на ум. Что нам сказать. Поздравляю малыша с первыми шагами".

Но за певца и его семью вступились его преданные фанаты, которые пожелали артисту счастья:

  • "Поздравляю, светлого ему пути".
  • "Жена Тореша такая красивая и милая".
  • "Поздравляю вас с первыми шагами сына".
  • "Будьте счастливы. Желаю светлого пути и удачи".
  • "Молодец! Стань прекрасным певцом, как твой отец".
  • "Вернется, ведь он сын народа. Разве можно не служить своему народу?"
  • "Некоторые люди прям следят за Торегали, у них других дел нет? Наверное, у него есть право праздновать радостные события, связанное с детьми".

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 11:58
Торегали Тореали опубликовал новый пост после неожиданного решения

28 июня 2025 года Торегали Тореали принял решение завершить карьеру. 1 июля его отец и по совместительству продюсер Тореали Толепов через соцсети призвал сына не уходить со сцены. А 6 июля продюсер Жан Муканов сообщил, что Торегали передумал.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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