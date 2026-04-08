Культура и шоу-бизнес

"Сүйінші, қазақ елі!": в семье Торегали Тореали родился седьмой ребенок

певец Торегали Тореали, его жена Толкын Мырзакимова, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 10:52 Фото: Instagram/tolkynturarbekkyzy и toregalitoreali
Известный казахстанский певец Торегали Тореали и его жена Толкын Мырзакимова стали родителями в седьмой раз, сообщает Zakon.kz.

О радостной новости в семье 33-летнего артиста объявил продюсер Жан Муканов. Он опубликовал в своем Instagram серию снимков, где прослезившийся Торегали держит в руках малышку.

"Сегодня хочу поделиться радостной новостью – в семье Торегали Тореали родилась девочка! Сүйінші! Сегодня, 7 апреля, в семь часов вечера на свет появился седьмой ребенок. Это – седьмая девочка. Священное число семь! От всей души поздравляю! Пусть Всевышний дарует малышке долгую жизнь, крепкое здоровье и светлое будущее. Пусть она принесет своим родителям радость, благополучие и счастье", – написал Муканов.

Обращаясь к соотечественникам, продюсер пожелал, чтобы таких радостных событий становилось больше.

"Поздравляю! P.S. Имя малышке пока не дали. Уважаемые друзья, как вы думаете, какое имя ей подойдет? Пишите свои варианты в комментариях – возможно, именно ваше предложение будет выбрано", – заключил Муканов.

В комментариях коллеги по цеху и поклонники творчества Тореали осыпали семью артиста поздравлениями с радостным событием. Они также предложили свои варианты имен для новорожденной:

  • "Бауы берик болсын!"
  • "Тореали Ак-Тумар Торегаликызы".
  • "Поздравляю! Бауы берик болсын!"
  • "Бауы берик болсын! Прекрасная новость!"
  • "Бауы берик болсын. Желаю здоровья Толқын".
  • "Мою первую дочь зовут Айтумар, вторую – Акелик".
  • "Айшабиби, раз она пришла на этот свет в Туркестане".
  • "7-ой ребенок, 7 апреля – в этот мир пришел талантливый малыш!"
  • "Торештай, поздравляю, что довел свою жену до "Алтын алқа" (золотой подвески)!"
  • "Поздравляю с рождением 7-го ребенка в священном месте – в моем родном Туркестане! Бауы берик болсын. Если назовете Тореали Тумар Торегаликызы, это будет очень символично – как искреннее пожелание и добрый знак".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 10:52
"Впервые": жена Торегали Тореали сняла видео с их подросшей особенной дочкой

Ранее мы писали, что в большой семье Торегали Тореали ожидается пополнение – певец снова станет отцом.

Динара Халдарова
