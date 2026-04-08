Культура и шоу-бизнес

"Принял собственными руками": Торегали Тореали сделал трогательное признание и раскрыл имя малышки

Торегали Тореали с новорожденной дочкой, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 12:28 Фото: Instagram/impresario.tv
Казахстанский певец Торегали Тореали поделился некоторыми подробностями о рождении седьмого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Артист рассказал, что девочку назвали Мариам. Это имя предложили ее дядя и тетя.

"Мариам, добро пожаловать в этот мир!" – написал он в Instagram 8 апреля 2026 года.

По словам Торегали Тореали, его жене Толкын сделали кесарево сечение, уже четвертое.

"Честно говоря, я очень волновался. Но, как мужчина, я решил жить настоящим моментом, а не просто ждать в стороне. Я принял дочь своими собственными руками", – поделился певец.

С его женой и дочкой сейчас, по словам артиста, все хорошо.

"Мариам, твое появление на свет – еще одна важная веха для меня. Я теперь не просто отец, а ответственный человек за семерых детей. Пусть твой путь будет светлым. Пусть твоя жизнь будет светлой. Твой отец всегда с тобой", – обратился Торегали к новорожденной.

Ранее мы писали, что в большой семье Торегали Тореали ожидается пополнение – он станет отцом в седьмой раз. Это случилось 7 апреля 2026 года.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Торегали Тореали принял решение завершить карьеру
20:21, 28 июня 2025
Торегали Тореали принял решение завершить карьеру
"Сүйінші, қазақ елі!": в семье Торегали Тореали родился седьмой ребенок
10:52, Сегодня
"Сүйінші, қазақ елі!": в семье Торегали Тореали родился седьмой ребенок
Торегали Тореали с метлой в руках показал, как отбывает наказание
18:03, 17 октября 2023
Торегали Тореали с метлой в руках показал, как отбывает наказание
"Где твой пояс?": Хамзат Чимаев сказал "неудобную правду" Арману Царукяну
12:58, Сегодня
"Где твой пояс?": Хамзат Чимаев сказал "неудобную правду" Арману Царукяну
Тренер женской сборной Казахстана сделала заявление после удачного выступления на ЕВРО
12:42, Сегодня
Тренер женской сборной Казахстана сделала заявление после удачного выступления на ЕВРО
Звёзды казахстанского бокса прибыли в Бразилию на УТС перед первым этапом Кубка мира
12:25, Сегодня
Звёзды казахстанского бокса прибыли в Бразилию на УТС перед первым этапом Кубка мира
Международная федерация хоккея на льду отменила чемпионат мира
12:18, Сегодня
Международная федерация хоккея на льду отменила чемпионат мира
