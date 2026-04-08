"Принял собственными руками": Торегали Тореали сделал трогательное признание и раскрыл имя малышки

Казахстанский певец Торегали Тореали поделился некоторыми подробностями о рождении седьмого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Артист рассказал, что девочку назвали Мариам. Это имя предложили ее дядя и тетя.

"Мариам, добро пожаловать в этот мир!" – написал он в Instagram 8 апреля 2026 года.

По словам Торегали Тореали, его жене Толкын сделали кесарево сечение, уже четвертое.

"Честно говоря, я очень волновался. Но, как мужчина, я решил жить настоящим моментом, а не просто ждать в стороне. Я принял дочь своими собственными руками", – поделился певец.

С его женой и дочкой сейчас, по словам артиста, все хорошо.

"Мариам, твое появление на свет – еще одна важная веха для меня. Я теперь не просто отец, а ответственный человек за семерых детей. Пусть твой путь будет светлым. Пусть твоя жизнь будет светлой. Твой отец всегда с тобой", – обратился Торегали к новорожденной.

Ранее мы писали, что в большой семье Торегали Тореали ожидается пополнение – он станет отцом в седьмой раз. Это случилось 7 апреля 2026 года.