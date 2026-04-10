Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова заплатит полмиллиона тому, кто повторит танец ее мужа-миллиардера

, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 18:35
Известная казахстанская продюсерша и актриса Баян Алагузова запустила масштабный челлендж в социальных сетях. Поводом для конкурса стало завирусившееся видео с участием ее супруга, бизнесмена Турсена Алагузова, чей задорный танец мгновенно покорил Казнет, передает Zakon.kz.

Ролик, на котором запечатлены энергичные движения предпринимателя, уже набрал более 2,4 миллиона просмотров и вызвал бурную реакцию аудитории. Подписчики оставили тысячи восторженных комментариев, отмечая харизму и чувство ритма главного героя видео.

На фоне небывалого успеха публикации Баян Алагузова решила проверить, смогут ли пользователи сети исполнить этот танец столь же артистично.

Продюсер уверена, что повторить уникальную пластику ее супруга практически невозможно, однако готова щедро вознаградить тех, кто рискнет бросить вызов.

"Хочу объявить конкурс "Повтори этот танец один в один". Считаю, это невозможно, но вдруг я ошибаюсь?! Приз – 500 тысяч тенге. Выкладывайте в TikTok с хештегом "Алагузов один в один", – заявила она в соцсетях.

Фото: скриншот из видео

Ранее сообщалось, что муж Баян Алагузовой готов вручить 500 тысяч тенге за один комментарий.

