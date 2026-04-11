Американская семья тайно провезла ребенка в Диснейленд

Посетителей Диснейленда поймали за тем, что они тайком провезли ребенка в коляске, сообщает Zakon.kz.

Блогер из Лас-Вегаса запечатлел "контрабанду ребенка" во время визита в Диснейленд. Стоя в очереди, он заметил, что спереди в коляске сидит девочка, а в сетчатом кармане за ней прячется мальчик. Увиденное он разместил на своем аккаунте в TikTok.

Затем он дал комментарий изданию New York Post.

"Сначала я думал, что это питомец из-за сетки. Потом понял, что это ребёнок, ест крекеры и ведёт себя как можно тише", – поделился блогер.

Disneyland visitors caught sneaking child in stroller: 'Disney so expensive they smuggling kids in'

Из-за дороговизны билетов в соцсетях поддержали экономный трюк. Оказалось, что билет в Диснейленд в будний день для семьи из двух взрослых и двух детей в возрасте от трех до девяти лет стоит около 500 долларов. Билеты для той же семьи в выходные стоят более 700 долларов.

