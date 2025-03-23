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Мир

Посетителей Диснейленда во Флориде эвакуировали из-за сгоревшего холодильника

пожар, дым, , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 10:06 Фото: Х/josuealeexis
В США на территории тематического парка Epcot в "Диснейленде" вспыхнул пожар, из-за инцидента пришлось эвакуировать некоторых посетителей аттракциона "Приключения Реми в мире Рататуй", сообщает Zakon.kz.

По информации Fox 35 Orlando, возгорание произошло в служебной зоне за павильоном Франции. Несмотря на отсутствие жертв, густой дым был хорошо виден как внутри парка, так и за его пределами.

"Пожар начался 22 марта во второй половине дня, а первые кадры с места ЧП появились в соцсетях около 19:00. К 19:20 возгорание было ликвидировано. В этот день парк должен был закрыться в 21:00. Пострадавших нет", – рассказали в администрации.

Walt Disney World Resort ("Диснейленд") – американский развлекательный курортный комплекс, расположенный примерно в 30 км к юго-западу от Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что влюбленная пара американцев стала фигурантами судебного разбирательства. За несколько лет они 31 раз посетили Диснейленд и нанесли многотысячный ущерб государству.

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Андрей Дюсупов
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