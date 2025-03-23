Посетителей Диснейленда во Флориде эвакуировали из-за сгоревшего холодильника

В США на территории тематического парка Epcot в "Диснейленде" вспыхнул пожар, из-за инцидента пришлось эвакуировать некоторых посетителей аттракциона "Приключения Реми в мире Рататуй", сообщает Zakon.kz.

По информации Fox 35 Orlando, возгорание произошло в служебной зоне за павильоном Франции. Несмотря на отсутствие жертв, густой дым был хорошо виден как внутри парка, так и за его пределами.

"Пожар начался 22 марта во второй половине дня, а первые кадры с места ЧП появились в соцсетях около 19:00. К 19:20 возгорание было ликвидировано. В этот день парк должен был закрыться в 21:00. Пострадавших нет", – рассказали в администрации.

#ÚLTIMAHORA 🚨I Se incendia el parque EPCOT en Disney World, en #Florida, EE.UU



🔴Bomberos combaten las llamas mientras se evacúa el pabellón de #Francia.@Disneyland aún no ofrece detalles sobre lo que provocó el incendio en su parque de #Orlando, Florida.



Vía: @PublimetroMX… pic.twitter.com/1IyYsEPsAh — Josue Aguilar (@josuealeexis) March 23, 2025

Walt Disney World Resort ("Диснейленд") – американский развлекательный курортный комплекс, расположенный примерно в 30 км к юго-западу от Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что влюбленная пара американцев стала фигурантами судебного разбирательства. За несколько лет они 31 раз посетили Диснейленд и нанесли многотысячный ущерб государству.