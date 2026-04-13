"Слишком яркая, чтобы прятаться": Макпал Исабекова о жизни после развода на Мальдивах
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская исполнительница хита "Ноябрь" Макпал Исабекова опубликовала серию постов с дорогого рая для туристов – Мальдивских островов, сообщает Zakon.kz.
41-летняя певица заявила, что она слишком яркая, чтобы прятаться от посторонних.
Примечательно, что откровенные публикации вызвали шквал добрых и восхищенных отзывов:
- Почему женщины расцветают после развода?
- Огонь!
- Ну что за красота!?
- Классная.
- Макося, красотка! Фигура – огонь!
- Красивая. Лучше быть одной, чем с кем попало.
- Раньше ее уважала за профессионализм и голос, сейчас просто влюбилась за то, что она есть. Взгляд, движения, харизма – обожать.
- Рождена, чтобы сверкать.
- Сияйте всегда. Мы очень ждали.
- Ждем показа купальников.
В марте 2026 года Исабекова заявила в интервью Динаре Сатжан, что не живет с мужем около года, а официально брак был расторгнут в феврале 2025 года. Пара прожила в браке около 4 лет (с 2021 года), у них двое общих детей.
Еще зимой Исабекова публиковала загадочный пост. В нем певица заявила, что не будет много говорить, а будет петь. Артистка добавила, что песни расскажут, чем она дышит, о чем сожалеет, как радуется.
