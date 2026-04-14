"Типичное утро богатейшей семьи Казахстана": Турсен и Баян Алагузовы снова удивили Сеть

Семья Турсена и Баян Алагузовых регулярно радует подписчиков новыми и интересными видео. На этот раз известный продюсер показала, как начинается утро в их доме, сообщает Zakon.kz.

В кадре под композицию "Лишь только солнце" российской группы "Рок-Острова" сначала танцует богатейший предприниматель Казахстана, уже после к нему присоединяется жена. Их отношения вновь получили теплый отклик у подписчиков.

"Типичное утро Алагузовых", – кратко сказано в описании к ролику.

Какие вы позитивные, вот так и надо жить в радости и позитиве.

Хочу такие отношения. Счастья вам.

А я в свои 34 года с утра как зомби с мужем выползаем из комнаты.

Позитив с утра! Учимся у вас жить в гармонии и в радости.

Человек, который счастлив сам, вокруг делает все счастливым.

Ждем шоу Алагузовых.

У вас, Алагузовы, утро такое шикарное, и у меня улыбка до ушей, смотря на вас.

Если есть деньги – не важно, как ты танцуешь… главное, чтобы кошелек двигался в ритме.

Танцы Алагузова на постоянной основе привлекают внимание общественности.

К примеру, немного ранее Алагузова запустила масштабный челлендж в социальных сетях. Поводом для конкурса стало завирусившееся видео с участием ее супруга, чей задорный танец мгновенно покорил Казнет.