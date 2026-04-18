44-летняя Натали Портман ждет третьего ребенка от французского продюсера

Американская актриса Натали Портман готовится стать мамой в третий раз. Актриса ждет ребенка от своего нового избранника – французского музыкального продюсера Танги Дестаблю, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, пол малыша пока неизвестен. О радостном событии знаменитость рассказала в интервью журналу Harper’s Bazaar.

По словам звезды, она чувствует себя хорошо – у нее много энергии: она плавает, занимается гиротоникой, чтобы поддерживать форму, и проводит много времени с детьми.

Портман трепетно относится к своему положению, понимая, как непросто бывает забеременеть и выносить ребенка. У нее уже есть двое детей от брака с хореографом Бенжаменом Мильпье: 14-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия.

С бывшим мужем актриса рассталась из-за его измены. Сейчас Натали предпочитает не возвращаться к этой теме и не критиковать экс-супруга, делясь лишь мыслями о материнстве.

Также Портман старается меньше сидеть в соцсетях, чтобы не перегружать себя множеством советов о воспитании детей.

"С первым ребенком я прочитала кучу книг, а сейчас понимаю: мы уже знаем, что делать. Все будет нормально. Мы все равно будем совершать ошибки, как бы ни старались. Но многое сделаем правильно просто потому, что будем внимательными и любящими родителями", – заверила она.

