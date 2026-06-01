"Вскоре представлю": Димаш Кудайберген заинтриговал поклонников
Соответствующий ролик появился на странице народного артиста РК сегодня, 1 июня 2026 года.
"Помимо подготовки проектов, которые я вскоре представлю, я решил посетить съемки фильма моего друга Галыма Асылова. За последние годы он снял для меня несколько музыкальных клипов, которые уже полюбились зрителям. Желаю всей съемочной группе успехов и удачи!" – написал под публикацией Димаш.
В самом видео Кудайберген подчеркнул, что Асылов является его самым любимым режиссером.
"На сегодняшний день мой брат, друг занимается съемками большого полнометражного фильма. Скоро выйдет в кинотеатры. Фильм называется "Таймас"... Поздравляю!" – заявил певец.
В ответ поклонники отметили, что с нетерпением ждут новых проектов от Димаша и поздравили его друга-режиссера с фильмом:
- "Собачка такая милая".
- "Так тепло на сердце стало. Вперед, парни!"
- "С нетерпением ждем выхода ваших новых проектов".
- "Хотелось бы увидеть тебя, Димаш, в кино в недалеком будущем".
- "Какое удовольствие видеть тебя, дорогой Димаш. Мы с нетерпением ждем твоих новых проектов, обнимашки".
- "Как здорово! Не терпится узнать больше о твоих проектах, дорогой Димаш. Поздравляю Галыма Асылова с выходом нового фильма".
- "Мы знаем, что ты не сидишь на месте. Все что-то да творишь. Золотой человек наш, пусть Бог тебе помогает всегда. Любим, скучаем. Мы рядом всегда".
- "Каждый клип Димаша – это всегда мини-фильм с историей, где проявлены чувства, эмоции, яркие события. И это всегда красиво, глубоко, захватывающе. Уверена, Димаш обязательно удивит! Его талант – творить шедевры!"
Ранее стало известно, что отцу Димаша Кудайбергена вручили орден "Парасат" от имени президента.