Анну Седокову заподозрили в романе с разведенным Джиганом

Недавно в России завершился громкий развод Джигана и Оксаны Самойловой. К личной жизни артиста приковано повышенное внимание. Одной из потенциальных претенденток на сердце рэпера стала Анна Седокова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, на публичных мероприятиях поклонники заметили, что звезды открыто флиртовали, не стесняясь камер и публики. Джиган улыбался коллеге, а Анна отвечала ему взаимностью.

На днях на премии телеканала "Жара" Денис и вовсе заявил, что Седокова звонит ему по ночам. Сама артистка, стоявшая рядом в этот момент, подтверждающе кивала, чем еще больше подогрела слухи о романе.

Теперь же артистка решила внести ясность в эту историю. Она заверила, что не донимает Джигана звонками, а в прошлый раз просто растерялась.

"Это он мне звонит! Я хочу заявить, что это все неправда, что было сказано тогда. Я не сумела сориентироваться вовремя. Джиган мне сказал: "Звонишь?". Я стою как дура и говорю: "Да", – объяснила ситуацию Анна.

Бывшей жене Джигана уже тоже приписывают многочисленные романы. Сама же Оксана уверяет, что она ждет "того самого".

