"Развод и все ли в порядке с Анной?": Энрике Иглесиас спровоцировал бурное обсуждение в Сети

51-летний певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram опубликовал видео 2022 года. В кадре артист зажигательно обнимает и целует поклонницу. Пользователи раскритиковали его за неуважение к Анне Курниковой, которая буквально недавно родила ему четвертого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что испанский исполнитель не раз заявлял, что постоянно целуется с фанатками на концертах, поскольку искренне любит их и это единственный способ выразить благодарность людям. Несмотря на эти разъяснения, поклонники обрушились с критикой на музыканта.

Анна Курникова там жива вообще? Зачем он это выложил? Бедняжка Анна. Столько лет терпеть... Не знаю, что хуже: что она сделала, что Энрике загрузил это видео или моя зависть. Если бы я была Анной, то я бы была в ярости. Энрике, пожалуйста, удалите это видео. Энрике, ты чего? Развод близится, – негодуют фанаты.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова – одна из самых крепких и скрытных пар мирового шоу-бизнеса. Они вместе с 2001 года, воспитывают четверых детей и ведут уединенный образ жизни в своем поместье в Майами.

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Cтоит напомнить, что Иглесиас выступит с масштабными стадионными шоу в Казахстане осенью: 3 сентября 2026 года на стадионе "Астана Арена" в Астане и 5 сентября 2026 года на Центральном стадионе в Алматы.