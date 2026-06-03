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Культура и шоу-бизнес

"Развод и все ли в порядке с Анной?": Энрике Иглесиас спровоцировал бурное обсуждение в Сети

фанаты, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 14:39 Фото: pexels
51-летний певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram опубликовал видео 2022 года. В кадре артист зажигательно обнимает и целует поклонницу. Пользователи раскритиковали его за неуважение к Анне Курниковой, которая буквально недавно родила ему четвертого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что испанский исполнитель не раз заявлял, что постоянно целуется с фанатками на концертах, поскольку искренне любит их и это единственный способ выразить благодарность людям. Несмотря на эти разъяснения, поклонники обрушились с критикой на музыканта.

  1. Анна Курникова там жива вообще?
  2. Зачем он это выложил?
  3. Бедняжка Анна. Столько лет терпеть...
  4. Не знаю, что хуже: что она сделала, что Энрике загрузил это видео или моя зависть.
  5. Если бы я была Анной, то я бы была в ярости.
  6. Энрике, пожалуйста, удалите это видео.
  7. Энрике, ты чего?
  8. Развод близится, – негодуют фанаты.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова – одна из самых крепких и скрытных пар мирового шоу-бизнеса. Они вместе с 2001 года, воспитывают четверых детей и ведут уединенный образ жизни в своем поместье в Майами.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 14:39
Могут ли запретить Энрике Иглесиасу целовать фанаток в Казахстане

Cтоит напомнить, что Иглесиас выступит с масштабными стадионными шоу в Казахстане осенью: 3 сентября 2026 года на стадионе "Астана Арена" в Астане и 5 сентября 2026 года на Центральном стадионе в Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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