"Не умеет петь": публика жестко раскритиковала дуэт Игоря Крутого и знакомой Розы Рымбаевой

Российский композитор Игорь Крутой и азербайджанская певица Роза Зергерли недавно объявили о совместной работе, а позже анонсировали премьеру их новой композиции "Кино", которая состоится 17 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Артисты опубликовали видео, в котором выразили надежду, что песня понравится слушателям. На удивление, поклонники разразились критическими замечаниями, что вовсе не свойственно для аудитории маэстро.

"И это не просто песня, а история, которую каждый из вас сможет примерить на себя. Ведь в жизни каждого бывают сюжеты, достойные большого экрана: яркие встречи, непростые решения и, конечно, любовь…", – сказано в описании к публикации.

Тяжело слушать ее голос.

Разговор непонятный, язык заплетается, петь не умеет.

А где вы услышали голос?

Заплатили... он без выгоды ничего не сделает.

Неприятный у нее голос.

Кто это?

Ей для начала надо дикцию со вставными зубами исправить, а потом уже "в звезды".

Мы уже рассказывали, что 7 февраля 2026 года Зергерли специально прилетала в Алматы, чтобы лично присутствовать на юбилейном концерте Розы Рымбаевой. Со сцены Роза Куанышевна поделилась теплой историей.

По ее словам, в 1979 году во время телевизионной трансляции выступления с фестиваля "Песня года", где она исполнила одну из своих знаковых композиций "Любовь настала", отец Зергерли принял решение назвать свою дочь в честь Рымбаевой.

Тем временем другой протеже Игоря Крутого с триумфом выступил в городах Казахстана.