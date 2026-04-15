#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Культура и шоу-бизнес

"Не умеет петь": публика жестко раскритиковала дуэт Игоря Крутого и знакомой Розы Рымбаевой

микрофон, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 13:26 Фото: pixabay
Российский композитор Игорь Крутой и азербайджанская певица Роза Зергерли недавно объявили о совместной работе, а позже анонсировали премьеру их новой композиции "Кино", которая состоится 17 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Артисты опубликовали видео, в котором выразили надежду, что песня понравится слушателям. На удивление, поклонники разразились критическими замечаниями, что вовсе не свойственно для аудитории маэстро.

"И это не просто песня, а история, которую каждый из вас сможет примерить на себя. Ведь в жизни каждого бывают сюжеты, достойные большого экрана: яркие встречи, непростые решения и, конечно, любовь…", – сказано в описании к публикации.
  • Тяжело слушать ее голос.
  • Разговор непонятный, язык заплетается, петь не умеет.
  • А где вы услышали голос?
  • Заплатили... он без выгоды ничего не сделает.
  • Неприятный у нее голос.
  • Кто это?
  • Ей для начала надо дикцию со вставными зубами исправить, а потом уже "в звезды".

Мы уже рассказывали, что 7 февраля 2026 года Зергерли специально прилетала в Алматы, чтобы лично присутствовать на юбилейном концерте Розы Рымбаевой. Со сцены Роза Куанышевна поделилась теплой историей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 13:26
От Алматы до студии Игоря Крутого: певица из Азербайджана раскрыла коллаборацию с легендой

По ее словам, в 1979 году во время телевизионной трансляции выступления с фестиваля "Песня года", где она исполнила одну из своих знаковых композиций "Любовь настала", отец Зергерли принял решение назвать свою дочь в честь Рымбаевой.

Тем временем другой протеже Игоря Крутого с триумфом выступил в городах Казахстана.

Читайте также
Близкая знакомая Розы Рымбаевой записала первую песню с Игорем Крутым
15:49, 07 апреля 2026
Близкая знакомая Розы Рымбаевой записала первую песню с Игорем Крутым
От Алматы до студии Игоря Крутого: певица из Азербайджана раскрыла коллаборацию с легендой
11:41, 17 марта 2026
От Алматы до студии Игоря Крутого: певица из Азербайджана раскрыла коллаборацию с легендой
Главная гостья концерта Розы Рымбаевой объявила о дуэте со Стасом Михайловым
15:47, 12 февраля 2026
Главная гостья концерта Розы Рымбаевой объявила о дуэте со Стасом Михайловым
Читайте также
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
13:36, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
Елена Рыбакина оказалась в заявочном списке Открытого чемпионата Франции по теннису
13:24, Сегодня
Елена Рыбакина оказалась в заявочном списке Открытого чемпионата Франции по теннису
Главный тренер "Барыса" подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ и рассказал о главной цели
13:07, Сегодня
Главный тренер "Барыса" подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ и рассказал о главной цели
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу озвучил планы на ближайшее будущее
12:55, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу озвучил планы на ближайшее будущее
