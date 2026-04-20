Где и когда пройдет прощание с Мухтаром Шахановым

В Союзе писателей Казахстана сегодня, 20 апреля 2026 года, рассказали, где и когда пройдет прощание с казахским поэтом, драматургом, общественным деятелем, Героем Труда Казахстана, народным писателем Мухтаром Шахановым, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, прощание с Мухтаром Шахановым пройдет в Алматы в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая во вторник, 21 апреля, в 09:00.

Мухтар Шаханов ушел из жизни 19 апреля 2026 года. Ему было 83 года. Поэт был одной из выдающихся личностей, сумевших соединить поэзию с гражданской позицией и создавших произведения высокого уровня. Его творчество, привнесшее в мир поэзии новые краски и глубину, стало бесценным духовным наследием казахской литературы. Он откликался на сложные общественные вопросы, высказывал взвешенные и острые мнения о судьбе страны и земли, являя пример высокой гражданской позиции.

20 апреля Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося сына казахского народа, известного поэта и общественного деятеля, народного писателя, Қазақстанның Еңбек Ері Мухтара Шаханова.