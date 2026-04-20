Президент Кыргызстана о Мухтаре Шаханове: С его уходом ушла целая эпоха

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями главе государства Касым-Жомарту Токаеву в связи с кончиной выдающегося казахского поэта, драматурга, общественного деятеля, Народного писателя Казахстана Мухтара Шаханова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 апреля 2026 года, проинформировала пресс-служба кыргызского лидера.

"С глубокой скорбью воспринял печальную весть о кончине великого сына казахского народа, народного поэта Кыргызстана, известного государственного и общественного деятеля, первого чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Кыргызстане, друга Чынгыза Айтматова и всего кыргызского народа – Мухтара Шаханова", – говорится в телеграмме президента КР.

Как отметил Садыр Жапаров, "Мухтар-ага был не только опорой для братского казахского народа, но и духовным наставником для многомиллионного кыргызского народа".

"Кыргызская общественность лишилась еще одной своей высокой вершины, еще одной духовной опоры и сегодня переживает тяжелую утрату, словно потеряла часть своего сердца. О таких великих личностях в народе говорят: "С его уходом ушла целая эпоха". И действительно, с уходом Мухтара-ага в вечность из всего тюркского мира ушла целая эпоха. Впитав в себя свободолюбивый и справедливый дух казахских предков, Мухтар-ага еще в советские времена и в последующие годы самоотверженно отстаивал судьбу своей Родины, не боясь говорить правду открыто и прямо. Несмотря на преследования, он не отступал и мужественно высказывал свою принципиальную позицию по событиям Желтоксана. Его поэтический и гражданский голос, одинаково близкий как казахскому, так и кыргызскому народам, звучал, словно эхо гор и степей", – следует из телеграммы.

Садыр Жапаров особенно отметил братские отношения Мухтара Шаханова с великим писателем Чынгызом Айтматовым, "которые оставили неизгладимый след в укреплении братских связей между нашими народами".

"Дорогие казахские братья! В этот скорбный день, когда вы понесли тяжелую утрату, лишившись столь выдающегося и преданного своему Отечеству сына, выражаю глубокие соболезнования братскому казахскому народу и родным поэта", – подчеркнул кыргызский лидер.

Ранее соболезнования в связи с кончиной известного поэта и писателя Мухтара Шаханова выразил Касым-Жомарт Токаев.