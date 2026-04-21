Настоящий борец за справедливость: Мухтара Шаханова проводили в последний путь в Алматы

Сегодня, 21 апреля 2026 года, в Алматы простились с казахским поэтом, драматургом, общественным деятелем, Героем Труда Казахстана, народным писателем Мухтаром Шахановым, сообщает Zakon.kz.

Церемония прощания с Мухтаром Шахановым состоялась в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая. Здесь собрались тысячи поклонников его творчества: родные, друзья, соратники и просто те, кто получал вдохновение от строк выдающегося таланта. Примечательно, что выразить дань уважения казахскому драматургу прибыли почетные гости из Кыргызстана.

Пришедшие отмечали, что Мухтар Шаханов сумел поэзию и гражданскую позицию сплести в единое прочное звено. Работы автора заслуживают отдельного внимания, они относятся к произведениям мирового уровня и являются бесценным духовным наследием казахской литературы. Его творчество принесло в мир поэзии новые краски, глубину и особый смысл. Патриот проявлял активную гражданскую позицию, откликался на сложные общественные вопросы, высказывал взвешенные и острые мнения о судьбе своей страны.

"Мухтар Шаханов именно в Алматы, в городе, в котором жил, поднял свое имя и доказал всему миру свой талант. Насколько насыщенна его биография – не описать словами. Но что стоит отметить, он был честным, смелым, трудолюбивым, боролся за казахский язык и сохранил его. Нам тяжело с ним прощаться", – сказал председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов.

С прощальной речью выступил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, который отметил, что проститься с Мухтаром Шахановым в Алматы специально прибыла большая делегация чиновников.

"Мухтар Шаханов словом и делом доказал, насколько он великий человек. Каждое его произведение пробуждает высокие чувства читателя: патриотизм, сочувствие, доброту. Он был настоящий борцом за справедливость, чувствовал большую ответственность за благополучное будущее нового поколения. Он сопричастен к тому, что в нашей стране празднование Наурыза было возобновлено. Он был близким другом Чингиза Айтманова. Также получил высокую награду за свое трудолюбие, что отмечено лично президентом", – сказал Маулен Ашимбаев.

Также председатель Сената прочел письмо со словами соболезнования от имени президента Касым-Жомарта Токаева.

"Мухтар Шаханов – великий акын и сын казахской земли. Глубоко соболезную его родным и близким. Он вывел казахскую поэзию на высокий уровень, вложил весомый вклад в развитие казахского языка. Его строки любили, к его словам прислушивались, его самого уважали. Пусть его душа будет в раю", – говорится в телеграмме соболезнования президента РК.

Мереке Кулкенов подчеркнул, что казахский поэт и писатель читал свои произведения на высоких мировых сценах США, Китая, Японии и других странах. Поклонники его творчества связывались с ним из разных уголков Земли. Он особенно любил Алматы и был горд, что именно здесь смог громко заявить о себе.

"Мухтар Шаханов – макушка поэзии, который неустанно трудился и оставил неизгладимый след в истории. Он был для нас хорошим примером. Такой замечательный человек навсегда останется в нашей памяти как символ поэзии, справедливости", – сказал аким Алматы Дархан Сатыбалды.

Мухтара Шаханова похоронят в родном Отыраре, в окрестностях мавзолея Арыстан-Баб – родного дяди и первого учителя выдающегося мыслителя и философа Ходжи Ахмета Ясави. Близкие сообщили, что это было его последним желанием.

Легендарный поэт и писатель начинал карьеру журналистом и редактором журнала "Жалын", был депутатом Верховного Совета СССР и Мажилиса, активно выступал за национальные интересы, в том числе с речью в Кремле о подавлении декабрьских событий 1986 года в Алматы, возглавлял движение против аренды земель иностранцами и партию "Халық рухы".

Мухтар Шаханов ушел из жизни 19 апреля 2026 года. Ему было 83 года. Свои соболезнования в связи с кончиной выдающегося автора выразили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, а также президент Кыргызстана Садыр Жапаров.