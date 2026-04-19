Ушел из жизни Мухтар Шаханов – голос эпохи казахской поэзии

В возрасте 83 лет умер известный казахский поэт, драматург, общественный деятель, Герой Труда Казахстана, народный писатель Мухтар Шаханов, сообщает Zakon.kz.

Министерство культуры и информации Казахстана выразило глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и всему казахскому народу.

Мухтар Шаханов был одной из выдающихся личностей, сумевших соединить поэзию с гражданской позицией и создавших произведения высокого уровня. Его творчество, привнесшее в мир поэзии новые краски и глубину, стало бесценным духовным наследием казахской литературы. Он откликался на сложные общественные вопросы, высказывал взвешенные и острые мнения о судьбе страны и земли, являя пример высокой гражданской позиции.

"Мужественный характер, сильный дух, настойчивость в отстаивании справедливости и преданность интересам народа Мухтара Шаханова навсегда останутся в памяти людей. Пусть земля ему будет пухом. Пусть милость и благословение Всевышнего будут с ним, и пусть его душа пребывает в раю", – заявили в министерстве.

