Григорий Лепс перестал пить и сделал важное признание

Российский эстрадный певец Григорий Лепс сделал важное признание. Он сообщил, что кардинально изменил образ жизни, полностью исключив из него алкоголь, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал изданию StarHit. По словам исполнителя, он не употребляет спиртное уже несколько месяцев и рассчитывает сохранить новый образ жизни в будущем.

Артист отметил, что отказ от алкоголя позволил ему больше внимания уделять творчеству и физическому состоянию.

"В последнее время я почти не употреблял алкоголь, так как это сказывалось на моем здоровье. Примерно на Рождество я полностью отказался от этого, хотя не было никаких серьезных застолий. Несколько дней не выходил из дома, просто чтобы не наделать глупостей, учитывая свой характер", – поделился он.

Артист добавил, что сейчас делает ставку на дисциплину и самоконтроль, рассматривая отказ от алкоголя как важный шаг к поддержанию здоровья и продуктивности.

Ранее мы сообщали, что звезда "Рэкитира" поделилась жаркими кадрами с Бали.