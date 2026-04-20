"Это просто феноменально": Пласидо Доминго трогательно обратился к Димашу Кудайбергену

18 апреля в Будапеште (Венгрия) состоялось легендарное выступление на одной сцене Пласидо Доминго и Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Дуэт привел в восторг зрителей: "O Sole Mio" оказалось отдельным маленьким спектаклем внутри всего музыкального повествования.

Димаш поделился со зрителями, что знаком с творчеством легендарного Пласидо Доминго с пятилетнего возраста и может твердо говорить, что благодаря маэстро он стал певцом.

Сам маэстро после концерта очень искренне и трогательно говорил с Димашем:

"Тенор – это самое трудное дело. Тенор – сложнейшая партия. Не говори никому, но сейчас я пою как баритон. Тенор должен быть привлекательным, харизматичным лидером, победителем. И у тебя для этого есть все. Это просто феноменально. Твоя внешность и талант действительно выдающиеся, у тебя есть все качества для успеха. Я думаю, тебе нужно продолжать выступать по всему миру. Конечно, очень важно петь и в своей стране, чтобы там тобой гордились. Сейчас еще и чемпионат мира скоро, поэтому тебе обязательно нужно поехать туда. Это будет великолепно: все страны, футбол, атмосфера праздника. И скажу тебе честно: вчерашнее выступление было действительно очень сильным, по-настоящему великолепным", – приводятся слова Пласидо Доминго на сайте Димаша.

Вместе с ними на легендарной арене MVM Dome Budapest должен был выступить виолончелист Степан Хаузер. Но он не смог по состоянию здоровья.