Концерт скандально известного рэпера отменили в очередной стране

Концерт американского рэп-исполнителя Канье Уэста, который должен был состояться в столице Индии Нью-Дели, отменили из соображений безопасности, сообщает Zakon.kz.

"Канье Уэст снова столкнулся с серьезной проблемой: его предстоящий концерт в Индии отменен из-за опасений по поводу безопасности", – говорится в материале TMZ со ссылкой на организаторов.

Уточняется, что выступление рэпера должно было состояться 23 мая на стадионе Джавахарлал Неру в Нью-Дели. По словам организаторов, мероприятие планировалось как одно из крупнейших концертных шоу, когда-либо проводившихся в Индии.

По данным источника, выступление перенесено на октябрь.

Вместе с тем Газета.ru пишет, что концерт рэпера в Индии уже откладывали: изначально он должен был пройти в марте.

Более того, 13 апреля Канье Уэст перенес концерт во Франции. Решению предшествовали заявления местных властей о том, что музыкант "нежелателен" в городе из-за антисемитских высказываний и восхваления Гитлера. Это произошло спустя чуть более недели после того, как Великобритания отказала рэперу во въезде, что привело к отмене фестиваля Wireless в Лондоне, где Уэст должен был выступать хедлайнером.

К слову, в прошлом году скандальную звезду обвинили в угрозах обрить школьников наголо и вызвали в суд.