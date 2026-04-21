Мадонна потеряла сценический образ и обратилась к фанатам за помощью

Легенда поп-музыки Мадонна объявила о вознаграждении за возврат винтажного сценического костюма, который пропал после ее выступления на фестивале Coachella, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в своем Instagram.

У 67-летней артистки пропали фиолетовый корсет, куртка Gucci и сапоги, в которых она выходила на сцену вместе с Сабриной Карпентер. По словам Мадонны, именно в этих вещах она выступала на своем первом фестивале Coachella в 2006 году.

"Это не просто одежда, это часть моей истории. Другие памятные вещи того периода тоже исчезли. Я надеюсь и молюсь, что кто-то с добрым сердцем найдет их и свяжется с моей командой. Я предлагаю вознаграждение за их благополучное возвращение. Спасибо вам от всего сердца", – написала певица, пообещав финансовое вознаграждение за возврат вещей.

Ранее Мадонна заявила, что выпустит продолжение Confessions on a Dance Floor.