Житель Актау обратился за помощью к сестре и пропал

30 апреля житель Актау позвонил сестре и заявил, что ему плохо, после чего пропал, сообщает Zakon.kz.

News.aktau пишет, что за помощью в поисках 42-летнего Александра Друздева обратилась его старшая сестра Светлана. По ее словам, 27 апреля он находился на подработке по металлу. Днем коллега довез его домой в 3 микрорайон. Однако вечером, со слов очевидцев, Александра Друздева увезли на белой Toyota Prado в неизвестном направлении. Позже в тот же день брат позвонил сестре и сообщил, что якобы уехал на вахту в Жанаозен.

"Ранее никаких вахт у него не было. Уехал спонтанно, без вещей, в Жанаозене у него никого нет, заранее никого не предупреждал. Коллега, который 27 апреля привез его домой с работы, тоже никакой информацией не владеет", – говорит Светлана.

30 апреля мужчина вновь вышел на связь, однако с другого номера телефона. Он сказал сестре, что ему плохо, и попросил вызвать скорую медицинскую помощь в аул недалеко от Жанаозена. После этого связь с ним оборвалась.

С того дня о местонахождении Александра Друздева ничего неизвестно. Заявление в полицию было подано 1 мая.

Приметы пропавшего:

рост примерно 160-165 сантиметров;

голубые глаза;

был одет в синюю джинсовую куртку, коричневый свитер в полоску, черно-серые трико и черные тканевые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Друздева, просят звонить по номеру телефона: +7 (747) 721-01-51 (Светлана) или 102.

