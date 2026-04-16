Культура и шоу-бизнес

Мадонна возвращает фанатов на танцпол

Мадонна выпустит продолжение Confessions on a Dance Floor
3 апреля 67-летняя легенда поп-музыки выпустит продолжение Confessions on a Dance Floor, сообщает Zakon.kz.

15 апреля певица удалила все публикации из своего Instagram, оставив только одну: анонс нового альбома. Да не простого, а сиквела своей безумно популярной пластинки, которая вышла еще в 2005 году.

Фото: Instagram/madonna

"Мы ждали, уже не надеялись, но она нас услышала!" – ликуют фанаты Мадонны в соцсетях.

Релиз Confessions on a Dance Floor: Part II состоится 3 июля. Это первый полноформатный альбом Мадонны за семь лет. На нем она воссоединится с диджеем Стюартом Прайсом, продюсером оригинальной пластинки и ее главных хитов.

"Надеемся, в одну реку можно зайти дважды и сиквел тоже будет бэнгером, как и великая первая часть", – предвкушают поклонники поп-иконы.

Возвращается и Селин Дион. В сентябре и октябре 2026 года канадская исполнительница даст 16 концертов на стадионе в Париже.

Фото Алия Абди
Алия Абди
