Ушел из жизни Луис Пуэнсо – обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса"

В возрасте 80 лет умер аргентинский режиссер, сценарист и продюсер Луис Пуэнсо, получивший "Оскар" за фильм "Официальная история" (1985), сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета La Nacion со ссылкой на Общество аргентинских авторов Argentores.

В заявлении отмечается, что Пуэнсо ушел из жизни в Буэнос-Айресе. Коллеги и представители творческого сообщества выразили соболезнования его семье и близким.

Пуэнсо родился в 1946 году в Буэнос-Айресе и начинал карьеру в рекламной индустрии, где вскоре основал собственную компанию. Позже он пришел в кино, дебютировав как режиссер в 1973 году.

Международную известность ему принес фильм "Официальная история", посвященный теме похищения детей во времена военной диктатуры в Аргентине. Картина получила премию "Оскар" за лучший иностранный фильм, а также ряд других престижных наград, включая "Золотой глобус" и приз Каннского кинофестиваля.

После этого Пуэнсо снял несколько международных проектов, среди которых "Gringo viejo" (1989), "Чума" (1992) и другие.

Он также активно участвовал в развитии аргентинской киноиндустрии, был соавтором закона о кино и занимал пост президента Национального института кино и аудиовизуальных искусств Аргентины (INCAA) с 2019 по 2022 год.

Луис Пуэнсо считается одной из ключевых фигур аргентинского кино, оставившей заметный след как в национальной, так и в мировой кинематографии.

