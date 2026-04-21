Культура и шоу-бизнес

Ушел из жизни Луис Пуэнсо – обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса"

умер Луис Пуэнсо, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 00:34 Фото: wikipedia/Луис Пуэнсо
В возрасте 80 лет умер аргентинский режиссер, сценарист и продюсер Луис Пуэнсо, получивший "Оскар" за фильм "Официальная история" (1985), сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета La Nacion со ссылкой на Общество аргентинских авторов Argentores.

В заявлении отмечается, что Пуэнсо ушел из жизни в Буэнос-Айресе. Коллеги и представители творческого сообщества выразили соболезнования его семье и близким.

Пуэнсо родился в 1946 году в Буэнос-Айресе и начинал карьеру в рекламной индустрии, где вскоре основал собственную компанию. Позже он пришел в кино, дебютировав как режиссер в 1973 году.

Международную известность ему принес фильм "Официальная история", посвященный теме похищения детей во времена военной диктатуры в Аргентине. Картина получила премию "Оскар" за лучший иностранный фильм, а также ряд других престижных наград, включая "Золотой глобус" и приз Каннского кинофестиваля.

После этого Пуэнсо снял несколько международных проектов, среди которых "Gringo viejo" (1989), "Чума" (1992) и другие.

Он также активно участвовал в развитии аргентинской киноиндустрии, был соавтором закона о кино и занимал пост президента Национального института кино и аудиовизуальных искусств Аргентины (INCAA) с 2019 по 2022 год.

Луис Пуэнсо считается одной из ключевых фигур аргентинского кино, оставившей заметный след как в национальной, так и в мировой кинематографии.

Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет умер известный казахский поэт, драматург, общественный деятель, Герой Труда Казахстана, народный писатель Мухтар Шаханов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Умер режиссер фильмов "Самая обаятельная и привлекательная" и "Где находится нофелет?"
Умер оскароносный режиссер и сценарист Бертран Блие, снимавший Жерара Депардье
"Оскар-2024": картина Нолана взяла семь золотых статуэток
У соперника "Барыса" по КХЛ возникли серьёзные финансовые проблемы
Арман Царукян повторил легендарную сцену из фильма "Рокки" со Сталлоне
Полное видео неожиданного поражения казахстанца на Кубке мира по боксу в Бразилии
Волейболисты "Актобе" обыграли "Жетысу" в первом матче финальной серии Нац. лиги
