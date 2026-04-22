"У дедушки нет настроения?": маленькая дочь и родители 47-летнего Беркута растрогали фанатов певца
Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Известный казахстанский исполнитель Айбек Жансеитов (Беркут) опубликовал в своем Instagram трогательное видео с родителями и маленькой дочерью Латифой. Кадры умилили его поклонников, сообщает Zakon.kz.
Под роликом 47-летний артист написал:
"Мои папа и мама с самой младшей внучкой Латифой".
Некоторые из подписчиков заметили, что у отца артиста якобы нет настроения, но ярые поклонники дуэта Беркут и Аиша объяснили, в чем дело:
- "Дедушка устал".
- "Дедушке будто не нравится, нет настроения?"
- "Почему вы докопались до дедушки, которому под 90?"
- "Он же человек со сложным характером, вообще не улыбается".
- "Дедушка протянул руки, чтобы взять внучку, но бабушка не дала. Кажется, он даже немного обиделся".
- "У дедушки просто такой характер. Такие люди много не говорят, лишь отвечают на заданные им вопросы".
Но у большинства фанатов семьи публикация вызвала восторг и умиление:
- "Прекрасно".
- "Вот это и есть счастье".
- "Жандарым, они сами как дети".
- "Дедушка так мило реагирует на внучку".
- "Классная семья! Аиша – прекрасная невестка!"
- "Какие чудесные родители! Сила в наших корнях!"
- "Желаю здоровья вашим родителям! Будьте счастливы".
- "Беркут, ты молодец! Пусть твои папа и мама живут долго".
- "Принцесса со своими прекрасными бабушкой и дедушкой".
- "Пересматриваю с умилением! Дедушка, бабушка и внучка – разве есть большее счастье?"
- "Глаза у деда как подобрели! А так все время был суровый взгляд... Вот что значит внучка. Душу лечит".
- "Дедушка и бабушка счастливые, у них есть сын, как Айбек, и невестка, как Аиша! Желаю прожить долгую и счастливую жизнь!"
- "Беркут, Аиша, долгих лет жизни вам вместе и счастья вашей семье! Вы – пример для молодежи. Сейчас все говорят, что родителя не должны жить с детьми. Ваши родители рядом с вами, и это счастье. Ваши дети это видят, и вы никогда не будете одинокими стариками".
Ранее мы писали, что Беркут и Аиша удивили фанатов креативным семейным перевоплощением.
