#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Культура и шоу-бизнес

Актера Азамата Сатыбалды экстренно госпитализировали и прооперировали

Азамат Сатыбалды, актер, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 13:53 Фото: Instagram/azamatc
Известный актер, заслуженный деятель Казахстана Азамат Сатыбалды попал в больницу и перенес экстренную операцию, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

По словам Сатыбалды, 19 апреля он вернулся домой после спектакля "Зулейха". На следующий день должен был играть в театре, но в полночь ему стало плохо. Никакие лекарства не помогли и Азамат в 4 утра вызвал скорую.

Прибывшие медики осмотрели актера и сказали, что ему требуется операция. Актер спросил, нельзя ли отложить до завтра, чтобы не пропустить спектакль.

"Он воскликнул: "Что?" и удивленно схватился за голову. Сказал: "Какое выступление? Вам срочно нужна операция", – пишет актер о реакции медика.

В итоге его госпитализировали и прооперировали.

"Чувствую себя лучше сейчас. Я очень благодарен врачам, они делают все", – отметил Азамат Сатыбалды.

Он также высказал сожаление, что не смог проститься с Мухтаром Шахановым.

Прощание с казахским поэтом, драматургом, общественным деятелем, Героем Труда Казахстана, народным писателем Мухтаром Шахановым прошло 21 апреля 2026 года в Алматы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Наши дети и потомки должны иметь все самое лучшее" – Азамат Сатыбалды проголосовал на референдуме в Алматы
13:08, 06 октября 2024
13:08, 06 октября 2024
"Наши дети и потомки должны иметь все самое лучшее" – Азамат Сатыбалды проголосовал на референдуме в Алматы
Новым руководителем АО "Казахфильм" стал Азамат Сатыбалды
12:50, 28 июля 2023
12:50, 28 июля 2023
Новым руководителем АО "Казахфильм" стал Азамат Сатыбалды
Николая Дроздова экстренно госпитализировали для проведения операции
16:58, 13 июля 2025
16:58, 13 июля 2025
Николая Дроздова экстренно госпитализировали для проведения операции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: