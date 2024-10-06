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"Наши дети и потомки должны иметь все самое лучшее" – Азамат Сатыбалды проголосовал на референдуме в Алматы

Азамат Сатыбалды проголосовал на референдуме в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:08 Фото: РСК Алматы
Заслуженный деятель Казахстана, обладатель ордена "Курмет", актер Азамат Сатыбалды 6 октября проголосовал на референдуме, посвященном строительству атомной электростанции в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Актер подчеркнул важность участия граждан в принятии важного для всей страны решения.


"Каждый из нас должен принимать участие в подобных мероприятиях. Наши дети и потомки должны иметь все самое лучшее, и нам необходимо приложить для этого все усилия. Референдум – это возможность внести в свой вклад в будущее Казахстана", – приводит его слова РСК Алматы. 

6 октября проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20:00.

А в Астане на одном из участков был замечен заслуженный деятель Казахстана актер Адиль Ахметов.

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