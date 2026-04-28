Кастинг на фильм о Рапунцель собрал тысячи людей в Испании
По данным организаторов, для съемок фильма Disney о Рапунцель требуется до двух тысяч человек. Часть сцен планируется снимать в историческом центре города Barri Vell в середине июля, передает RAC 1.
Однако число желающих значительно превысило потребности проекта. В некоторые моменты очередь растянулась на расстояние около трех километров.
Фото: diaridegirona.cat
Среди кандидатов были жители разных регионов Испании, включая Валенсийское сообщество, Канарские острова и Мурсию, а также иностранцы, в том числе из Норвегии.
🎬 Allau de candidats a la Devesa de Girona: milers de persones fan cua al càsting d’una nova pel·lícula de Disney. El rodatge tindrà localitzacions a Catalunya i al País Valencià | @Olga_Rguez @RTVECatalunya pic.twitter.com/aS3dyKRPx2— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 27, 2026
