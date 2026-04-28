Культура и шоу-бизнес

Кастинг на фильм о Рапунцель собрал тысячи людей в Испании

Фильм о Рапунцель, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 08:35 Фото: diaridegirona.cat
С утра 27 апреля у выставочного комплекса Fira de Girona в испанском городе Жирона образовались многотысячные очереди на кастинг для игровой версии истории о Рапунцель, сообщает Zakon.kz.

По данным организаторов, для съемок фильма Disney о Рапунцель требуется до двух тысяч человек. Часть сцен планируется снимать в историческом центре города Barri Vell в середине июля, передает RAC 1.

Однако число желающих значительно превысило потребности проекта. В некоторые моменты очередь растянулась на расстояние около трех километров.

Среди кандидатов были жители разных регионов Испании, включая Валенсийское сообщество, Канарские острова и Мурсию, а также иностранцы, в том числе из Норвегии.

Ранее американская семья поймалась на том, что тайно провезла ребенка в Диснейленд.

Фото Алия Абди
Алия Абди
