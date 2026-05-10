#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
461.26
542.58
6.18
Туризм

Стало известно, как в Испании построили самое "сложное" здание в мире

Город, здание, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 06:19 Фото: Gehry Partners, LLP
В начале 1990-х годов испанский город Бильбао переживал тяжелые времена. Выросший на производстве стали, судостроении и тяжелой промышленности, город был в кризисе: доки опустели, заводы закрывались, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, пока безработица росла и настроение народа падало, местные власти предложили попытаться возродить город, построив художественный музей.

Проект представлял собой радикально новое сооружение, больше похожее на скульптуру, чем на здание.

С его изогнутыми титановыми стенами и почти невозможной геометрией многие считали, что его невозможно построить. Другие – что не стоит даже пытаться. Но его построили. И это изменило все.

Сегодня музей Гуггенхайма в Бильбао – одно из самых узнаваемых зданий в мире.

За его поразительным обликом скрывается история дерзких амбиций, невероятной инженерии и рискованной ставки на титан, которая изменила не только город, но и целую отрасль.

Титан изначально не рассматривался как основной материал. Сплавы свинца и меди отвергли из-за экологических соображений. Нержавеющая сталь тоже не давала нужного визуального эффекта.

Решение пришло случайно: архитектор Гери заметил кусок титана возле своей студии в Лос-Анджелесе в пасмурный день. Отражение серого неба напомнило ему Бильбао.

Проблема была в цене: титан – дорогой материал, чаще применяемый в авиации. Но геополитика изменила ситуацию. После распада СССР началась утилизация подводных лодок проекта 705/705К "Лира", и их титановая обшивка заполнила рынок, резко снизив стоимость.

В итоге музей облицевали 33 тысячами тончайших титановых панелей размером 80 на 115 сантиметров, каждая из которых была подогнана под сложные формы здания.

Строительство началось в 1993 году. Здание отличалось многослойной конструкцией: жесткий стальной каркас, система изогнутых балок, а сверху – сетчатая оболочка для формирования двойной кривизны. Ни одна балка не повторяла другую. Некоторые элементы приходилось удерживать кранами до завершения конструкции.

Монтаж облицовки тоже оказался непростым: краны не могли добраться до всех участков, поэтому привлекли профессиональных альпинистов, которые устанавливали панели вручную.

По мере строительства скепсис жителей сменялся интересом. Когда музей открылся в октябре 1997 года музей оправдал себя. В первый год его посетили 1,3 миллиона человек – втрое больше ожидаемого. Поток туристов резко вырос, экономика ожила.

Ранее сообщалось, что 25 марта 2026 года компания NEOM расторгла соглашение о строительстве трех плотин и соединенной с ними конструкции под названием "Лук" в Саудовской Аравии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Стало известно, что намерены построить на средства ЕНПФ
10:54, 15 февраля 2024
Стало известно, что намерены построить на средства ЕНПФ
Стало известно, кто поедет от Казахстана на ЧМ по художественной гимнастике в Испании
01:44, 20 августа 2023
Стало известно, кто поедет от Казахстана на ЧМ по художественной гимнастике в Испании
королевская семья
16:45, 28 сентября 2025
Принц Уильям рассказал о своем самом сложном годе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Янник Синнер вышел в третий круг &quot;Мастерса&quot; в Риме
00:55, 10 мая 2026
Янник Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Риме
&quot;Меня это не пугает&quot;: глава UFC отреагировал на &quot;войну&quot; Чимаева и Стрикленда
00:16, 10 мая 2026
"Меня это не пугает": глава UFC отреагировал на "войну" Чимаева и Стрикленда
Появилось видео сенсационного поражения Соболенко в Риме
23:46, 09 мая 2026
Появилось видео сенсационного поражения Соболенко в Риме
&quot;Тренчин&quot; с Адырбековым в составе потерпел поражение в матче чемпионата Словакии
23:19, 09 мая 2026
"Тренчин" с Адырбековым в составе потерпел поражение в матче чемпионата Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: