Стало известно, как в Испании построили самое "сложное" здание в мире

В начале 1990-х годов испанский город Бильбао переживал тяжелые времена. Выросший на производстве стали, судостроении и тяжелой промышленности, город был в кризисе: доки опустели, заводы закрывались.

пока безработица росла и настроение народа падало, местные власти предложили попытаться возродить город, построив художественный музей.

Проект представлял собой радикально новое сооружение, больше похожее на скульптуру, чем на здание.

С его изогнутыми титановыми стенами и почти невозможной геометрией многие считали, что его невозможно построить. Другие – что не стоит даже пытаться. Но его построили. И это изменило все.

Сегодня музей Гуггенхайма в Бильбао – одно из самых узнаваемых зданий в мире.

За его поразительным обликом скрывается история дерзких амбиций, невероятной инженерии и рискованной ставки на титан, которая изменила не только город, но и целую отрасль.

Титан изначально не рассматривался как основной материал. Сплавы свинца и меди отвергли из-за экологических соображений. Нержавеющая сталь тоже не давала нужного визуального эффекта.

Решение пришло случайно : архитектор Гери заметил кусок титана возле своей студии в Лос-Анджелесе в пасмурный день. Отражение серого неба напомнило ему Бильбао.

Проблема была в цене: титан – дорогой материал, чаще применяемый в авиации. Но геополитика изменила ситуацию. После распада СССР началась утилизация подводных лодок проекта 705/705К "Лира", и их титановая обшивка заполнила рынок, резко снизив стоимость.

В итоге музей облицевали 33 тысячами тончайших титановых панелей размером 80 на 115 сантиметров, каждая из которых была подогнана под сложные формы здания.

Строительство началось в 1993 году. Здание отличалось многослойной конструкцией: жесткий стальной каркас, система изогнутых балок, а сверху – сетчатая оболочка для формирования двойной кривизны. Ни одна балка не повторяла другую. Некоторые элементы приходилось удерживать кранами до завершения конструкции.

Монтаж облицовки тоже оказался непростым: краны не могли добраться до всех участков, поэтому привлекли профессиональных альпинистов, которые устанавливали панели вручную.

По мере строительства скепсис жителей сменялся интересом. Когда музей открылся в октябре 1997 года музей оправдал себя. В первый год его посетили 1,3 миллиона человек – втрое больше ожидаемого. Поток туристов резко вырос, экономика ожила.

