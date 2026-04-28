#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Культура и шоу-бизнес

"Ты не заслуживаешь быть Плющенко!": в семье знаменитого спортсмена разгорелся громкий скандал

Александр Плющенко, фигурист, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 12:27 Фото: Instagram/gnomgnomych
Вокруг семьи двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко разгорается очередной скандал. На этот раз причиной стало интервью старшего сына спортсмена от первого брака. 19-летний Егор Ермак заявил о том, что звездный отец не давал ему денег, сообщает Zakon.kz.

Также он посетовал на то, что не получал внимания. Пока знаменитая семья хранила молчание, за спортсмена вступился его средний сын Александр Плющенко, которого знают как Гном Гномыча.

Юный фигурист записал гневное шестиминутное обращение, опубликовав его в социальных сетях.

"Мой ответ "брату" Егору Ермаку. Так как нам звонят и приглашают на очередную передачу, куда собрался Егор", – гласит подпись к видео.

Сын Плющенко и продюсера Яны Рудковской обвинил брата в постановочных шоу, напомнил ему о дорогих подарках.

Также он язвительно заметил, что брат не достиг высот в спорте и не старается зарабатывать.

"Ты сам-то не пробовал заработать? А в спорте ты кем стал? Тебя отец устроил в футбольную команду "Зенит". А ты то хоккей бросишь, то футбол, то бокс. На мотоциклах каждый может гонять. Я-то небольших вершин добился", – заявил он.

Он также отметил, что вместе с младшим братом Арсением зарабатывает с раннего возраста, участвуя в ледовых шоу, и поэтому знает цену деньгам. В этой связи он упрекнул Ермака в том, что тот, по его словам, регулярно обращался к отцу за финансовой помощью и связывался с ним в основном из-за денег.

"Я теперь не могу больше тебя назвать братом. Слушай, и хорошо, что ты Ермак. Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко. Заслуживает фамилию Плющенко тот, кто действительно Плющенко. А ты – Ермак!" – такими словами завершил свое обращение Гном Гномыч.

Несмотря на популярность семьи, большинство комментаторов встали на сторону старшего сына, подчеркнув, что не следует втягивать в конфликты детей.

  • Теперь Плющенко и Рудковская наконец-то сняли маски. Сын – зеркало своих родителей. Жертвы в этой семье – дети.
  • Причем в интервью Ермак просто сказал, что ему всего лишь нужен был папа, чтобы он приезжал на праздники, чтобы общался. Ни слова про деньги.
  • Сын записал видеоответ, но словами мамы.
  • Дорогой Егор. Мы все тебя обнимаем! И это все пройдет, жизнь все расставит по своим местам.
  • Он Ермак, а ты просто "Гном Гномыч".
  • Какой маленький, а уже такой озлобленный, весь в маму.
  • Говорит он, а стыдно мне.
  • Ермак, кстати, звучит круче, чем Плющенко.
  • Сколько пафоса изо рта льется.
  • Мама сказала, что ему сказать.
  • Тебе к логопеду нужно, а не влезать во взрослые разборки.

Материал по теме

Моя последняя Олимпиада: Плющенко опубликовал видео, которое растрогало фанатов


Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин представят в 2027 году совместное ледовое шоу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Сын Рудковской и Плющенко защитил второй спортивный разряд
17:36, 13 октября 2023
Сын Рудковской и Плющенко защитил второй спортивный разряд
Мы уже идем за дочкой: Рудковская и Плющенко планируют третьего ребенка
19:19, 22 апреля 2024
Мы уже идем за дочкой: Рудковская и Плющенко планируют третьего ребенка
Сын Плющенко и Рудковской сменил имидж
19:37, 13 июня 2023
Сын Плющенко и Рудковской сменил имидж
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
15:24, Сегодня
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Сегодня
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Сегодня
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Сегодня
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: