"Ты не заслуживаешь быть Плющенко!": в семье знаменитого спортсмена разгорелся громкий скандал

Вокруг семьи двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко разгорается очередной скандал. На этот раз причиной стало интервью старшего сына спортсмена от первого брака. 19-летний Егор Ермак заявил о том, что звездный отец не давал ему денег, сообщает Zakon.kz.

Также он посетовал на то, что не получал внимания. Пока знаменитая семья хранила молчание, за спортсмена вступился его средний сын Александр Плющенко, которого знают как Гном Гномыча.

Юный фигурист записал гневное шестиминутное обращение, опубликовав его в социальных сетях.

"Мой ответ "брату" Егору Ермаку. Так как нам звонят и приглашают на очередную передачу, куда собрался Егор", – гласит подпись к видео.

Сын Плющенко и продюсера Яны Рудковской обвинил брата в постановочных шоу, напомнил ему о дорогих подарках.

Также он язвительно заметил, что брат не достиг высот в спорте и не старается зарабатывать.

"Ты сам-то не пробовал заработать? А в спорте ты кем стал? Тебя отец устроил в футбольную команду "Зенит". А ты то хоккей бросишь, то футбол, то бокс. На мотоциклах каждый может гонять. Я-то небольших вершин добился", – заявил он.

Он также отметил, что вместе с младшим братом Арсением зарабатывает с раннего возраста, участвуя в ледовых шоу, и поэтому знает цену деньгам. В этой связи он упрекнул Ермака в том, что тот, по его словам, регулярно обращался к отцу за финансовой помощью и связывался с ним в основном из-за денег.

"Я теперь не могу больше тебя назвать братом. Слушай, и хорошо, что ты Ермак. Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко. Заслуживает фамилию Плющенко тот, кто действительно Плющенко. А ты – Ермак!" – такими словами завершил свое обращение Гном Гномыч.

Несмотря на популярность семьи, большинство комментаторов встали на сторону старшего сына, подчеркнув, что не следует втягивать в конфликты детей.

Теперь Плющенко и Рудковская наконец-то сняли маски. Сын – зеркало своих родителей. Жертвы в этой семье – дети.

Причем в интервью Ермак просто сказал, что ему всего лишь нужен был папа, чтобы он приезжал на праздники, чтобы общался. Ни слова про деньги.

Сын записал видеоответ, но словами мамы.

Дорогой Егор. Мы все тебя обнимаем! И это все пройдет, жизнь все расставит по своим местам.

Он Ермак, а ты просто "Гном Гномыч".

Какой маленький, а уже такой озлобленный, весь в маму.

Говорит он, а стыдно мне.

Ермак, кстати, звучит круче, чем Плющенко.

Сколько пафоса изо рта льется.

Мама сказала, что ему сказать.

Тебе к логопеду нужно, а не влезать во взрослые разборки.

Материал по теме Моя последняя Олимпиада: Плющенко опубликовал видео, которое растрогало фанатов



Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин представят в 2027 году совместное ледовое шоу.