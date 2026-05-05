#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
Культура и шоу-бизнес

Шакира собрала толпу в 2 миллиона человек на пляже в Бразилии – это ее личный рекорд

Шакира, певица, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 11:35 Фото: Instagram/shakira
2 мая 2026 года колумбийская певица Шакира установила личный рекорд. Ее бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрал более 2,1 миллиона зрителей, сообщает Zakon.kz.

Уже 4 мая танцовщица опубликовала невероятные кадры с музыкального вечера и поделилась эмоциями.

Концерт состоялся в рамках мирового турне "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Женщины больше не плачут"), названного в честь ее альбома 2024 года.

По словам исполнительницы хита Whenever, в тот день она не могла уснуть, так как ее переполняли эмоции.

"То, что произошло в Рио, было незабываемым и успокаивающим. Там собралось около 2 000 000 человек, и вместе мы смогли воссоздать силу музыки для всех нас. Хотя этот день был трудным для многих из нас, мы празднуем жизнь такой, какая она есть, со всеми ее успехами и несовершенствами. Спасибо, Бразилия. Я люблю ваши голоса!" – написала Шакира.

Стоит отметить, что аналогично на этом пляже выступали также Леди Гага и Мадонна.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 11:35
Леди Гага побила рекорд Мадонны и вошла в Книгу Гиннесса

Немного ранее мы рассказывали, что американская актриса и модель Кэмерон Диас в 53 года в третий раз стала мамой. Об этом радостном событии сообщил ее муж Бенджи Мэдден.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину
14:23, 05 мая 2026
В Казахстане изменят стоимость автостраховки: кого это коснется
авиакрушение в Бразилии
10:43, 28 декабря 2025
Тысячи отдыхающих увидели крушение самолета у популярного пляжа в Бразилии
Леди Гага, концерт, Бразилия, рекорды
23:40, 02 июня 2025
Леди Гага побила рекорд Мадонны и вошла в Книгу Гиннесса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от &quot;Кайрата&quot;
02:10, 06 мая 2026
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от "Кайрата"
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
01:44, 06 мая 2026
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
01:18, 06 мая 2026
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
Фото: icehockey.kz
00:56, 06 мая 2026
Драма с пятью шайбами произошла в матче Польша – Казахстан на ЧМ-2026 по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: