Шакира собрала толпу в 2 миллиона человек на пляже в Бразилии – это ее личный рекорд

2 мая 2026 года колумбийская певица Шакира установила личный рекорд. Ее бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрал более 2,1 миллиона зрителей, сообщает Zakon.kz.

Уже 4 мая танцовщица опубликовала невероятные кадры с музыкального вечера и поделилась эмоциями.

Концерт состоялся в рамках мирового турне "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Женщины больше не плачут"), названного в честь ее альбома 2024 года.

По словам исполнительницы хита Whenever, в тот день она не могла уснуть, так как ее переполняли эмоции.

"То, что произошло в Рио, было незабываемым и успокаивающим. Там собралось около 2 000 000 человек, и вместе мы смогли воссоздать силу музыки для всех нас. Хотя этот день был трудным для многих из нас, мы празднуем жизнь такой, какая она есть, со всеми ее успехами и несовершенствами. Спасибо, Бразилия. Я люблю ваши голоса!" – написала Шакира.

Стоит отметить, что аналогично на этом пляже выступали также Леди Гага и Мадонна.

Материал по теме Леди Гага побила рекорд Мадонны и вошла в Книгу Гиннесса

Немного ранее мы рассказывали, что американская актриса и модель Кэмерон Диас в 53 года в третий раз стала мамой. Об этом радостном событии сообщил ее муж Бенджи Мэдден.