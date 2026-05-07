Культура и шоу-бизнес

До мурашек: "Знамя Победы" собрало полный зал ветеранов в Алматы

фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 18:18 Фото: пресс-служба ТЮЗ им. Сац
Государственный академический театр для детей и юношества имени Н. Сац провел в Алматы благотворительный спектакль-концерт "Знамя Победы". Постановка на сцене Дворца школьников была приурочена ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает Zakon.kz.

Как сообщили 7 мая 2026 года в пресс-службе ТЮЗ им. Сац, программа, объединившая фронтовые песни и поэзию на казахском и русском языках, собрала в зале ветеранов войны, тружеников тыла и "детей войны". Мероприятие организовано при поддержке алматинского филиала РОО "Организация ветеранов".

"На сцене Дворца школьников с успехом прошел спектакль-концерт "Знамя Победы" как живая память о героях Великой Отечественной войны, переданная через музыку, поэзию и судьбы людей военного времени. На сцене оживали истории, звучали фронтовые песни и произведения на русском и казахском языках. В этот день музыка стала живой нитью, соединившей поколения, напомнив о цене Великой Победы и о том, как важно хранить память о героях, подаривших нам мирное небо". Пресс-служба ТЮЗ им. Сац
Руководство театра выразило благодарность председателю городского Совета ветеранов Ахану Бижанову и члену общественного совета по культуре Людмиле Шестаковой за содействие в реализации проекта.

Творческий вклад внесли и воспитанники студии "Sats comUnity": юные артисты выступили с номером "Цвети, земля моя" на концерте Генерального консульства РФ для блокадников Ленинграда и бывших узников концлагерей.

Гостей мероприятия поприветствовал генконсул Дмитрий Тураев.

"Гостей и участников концерта поприветствовал генеральный консул Российской Федерации в Алматы Дмитрий Александрович Тураев. В концерте приняли участие творческие коллективы города, наши юные артисты детской студии представили номер с песней "Цвети, земля моя" композитора П. Ермишева на стихи поэта М. Суворова", – говорится в сообщении.
Коллектив театра поздравил казахстанцев с праздниками и пригласил жителей города на дополнительные показы спектакля "Знамя Победы", которые пройдут во Дворце школьников (пр. Достык, 124) 8 мая в 11:00 и 9 мая в 15:00.

Ранее сообщалось, что на сцене театра "Астана Балет" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею Государственного академического театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

