В честь Дня Победы легендарный Театр имени Наталии Сац поздравил ветеранов Алматы

Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. Сац поздравил ветеранов Алматы с 80-летием Великой Победы. Спектакль вызвал слезы у многих зрителей в зале, а также трепетные воспоминания у участников войны, сообщает Zakon.kz.

В преддверии одного из самых значимых праздников – 80-летнего юбилея со Дня Великой Победы – театр распахнул свои двери для почетных и уважаемых гостей: ветеранов, тружеников тыла и детей войны.

"Мы преклоняемся перед их подвигом, мужеством, стойкостью и великой силой духа, подарившей будущим поколениям мир, свободу и жизнь", – отметили в театре.

Фото: театр им. Н. Сац

На сцене показали музыкально-поэтический спектакль "Знамя Победы". Это особая программа, наполненная живыми голосами истории, где сплелись фронтовые письма, стихи о войне, песни Победы, воспоминания о тех, кто не вернулся с полей сражений, и хроника тех суровых лет. Каждый номер стал данью памяти, признания и любви к героям, отстоявшим свободу Родины ценой лишений, голода и потерь.

"Это был не просто спектакль – это был разговор поколений – искренний и глубокий, наполненный благодарностью, слезами и светлой надеждой", – делятся впечатлениями зрители спектакля.

Фото: театр им. Н. Сац

Самыми почетными гостями спектакля стали дети войны, труженики тыла, люди, пережившие оккупацию, блокаду Ленинграда и фашистские концлагеря, – Клара Артёмовна Летникова, Мария Алексеевна Шадова, Зинаида Григорьевна Корнецова, Валентина Ивановна Медведева.

Фото: театр им. Н. Сац

В спектакле приняли участие воспитанники детской театральной студии, для которых это выступление стало настоящим уроком памяти и гордости за свою страну и ее героев, таких как Алия Молдагулова, Маншук Маметова, 28 гвардейцев-панфиловцев и многих других, чья доблесть и самоотверженность навсегда вписаны в историю Великой Победы.

Фото: театр им. Н. Сац

"Юные артисты вложили в каждое слово и каждую интонацию искренность, уважение и тепло своих сердец. Для них это стало не просто выступлением, а прикосновением к истории, к ее великим страницам, о которых мы не имеем права забывать. Их чистые детские голоса, наполненные добром и благодарностью, вызвали слезы у многих зрителей в зале". Театр им. Наталии Сац

Фото: театр им. Н. Сац

Фото: театр им. Н. Сац

Стоит подчеркнуть, что театр отмечает свой 80-летний юбилей. Легендарный театр – ровесник Великой Победы.

"Театр всегда был и остается местом, где звучит правда, какой бы суровой она не была. И в этот день наша сцена стала голосом памяти, любви и большой благодарности. С Днем Великой Победы, наши дорогие ветераны! Спасибо вам за мир, за жизнь, за стойкость. Мы помним. Мы гордимся", – поздравили героев ВОВ со сцены актеры труппы Театра имени Наталии Сац.

Фото: театр им. Н. Сац

Ранее аким города Алматы Ерболат Досаев поздравил ветеранов с Днем Победы. В преддверии 9 Мая глава мегаполиса навестил ветеранов Великой Отечественной войны, вручил им подарки и зачитал поздравление от имени президента Касым-Жомарта Токаева.